[{"available":true,"c_guid":"ab7f9550-e3a6-4378-a607-089d92c283a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A választások előtti utolsó Medián-felméréshez képest mintegy 7 százalékot esett a Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében. Ezzel párhuzamosan ennyit nőtt a bizonytalanok aránya, olvasható a legfrissebb HVG-ben.","shortLead":"A választások előtti utolsó Medián-felméréshez képest mintegy 7 százalékot esett a Fidesz támogatottsága az összes...","id":"20180926_Median_Bo_felmillio_biztos_szavazot_vesztett_a_Fidesz_az_elmult_honapokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab7f9550-e3a6-4378-a607-089d92c283a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e407795f-a09c-4512-b21b-f7700a4e278a","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Median_Bo_felmillio_biztos_szavazot_vesztett_a_Fidesz_az_elmult_honapokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Medián: Bő félmillió támogatót vesztett a Fidesz a márciusi mérés óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most számoltak be a sajtónak.","shortLead":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most...","id":"20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4433e6de-63ab-4fa2-9429-a2c0261151c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:56","title":"A kormányért és Semjén Zsoltért imádkoztak a Papp László Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afecfdc4-7f70-4033-a48c-b2b32766fa88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alvásidő családonként változhat, amit nem csak a családtagok alvási stílusa határozhat meg. Mire kell figyelni, ha eltérőek az igények, és hogyan juthat hozzá mindenki a számára elegendő pihenéshez? ","shortLead":"Az alvásidő családonként változhat, amit nem csak a családtagok alvási stílusa határozhat meg. Mire kell figyelni, ha...","id":"20180927_Pacsirtak_es_baglyok_egy_feszekben_eltero_alvasido_a_csaladban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afecfdc4-7f70-4033-a48c-b2b32766fa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aa73d7-c568-4794-8a74-d8baf33c9c61","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180927_Pacsirtak_es_baglyok_egy_feszekben_eltero_alvasido_a_csaladban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:00","title":"Pacsirták és baglyok egy fészekben: eltérő alvásidő a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","shortLead":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","id":"20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ec223-1f2d-48b2-a2a5-a1d3b9871e65","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:25","title":"Kilövési engedélyt adtak a múlt héten súlyos sérüléseket okozó székelyföldi medvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars után, amelyen porviharokat figyeltek meg. ","shortLead":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars...","id":"20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad5efa-c3d0-4690-9efc-ed9d4eb2f1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:33","title":"Ilyesmit korábban még sosem figyeltek meg a Titánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2035ba2-1b7b-4a99-b9af-4c095244dd2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi a szocialista újságírás? Ezen is elgondolkodhatnak azok, akik az Orbán–Garancsi–Mészáros fémjelezte luxusháromszög után kutat a kormány által eltartott sajtóban.","shortLead":"Mi a szocialista újságírás? Ezen is elgondolkodhatnak azok, akik az Orbán–Garancsi–Mészáros fémjelezte luxusháromszög...","id":"20180926_Csak_az_Origo_mer_irni_az_Atlatszo_cikkerol_a_kormanymediaban_es_meg_hogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2035ba2-1b7b-4a99-b9af-4c095244dd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b58c560-3ac6-4b77-8726-a186e4ce9bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Csak_az_Origo_mer_irni_az_Atlatszo_cikkerol_a_kormanymediaban_es_meg_hogy","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:58","title":"Csak az Origo mer írni az Átlátszó cikkéről a kormányoldalról, és még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros XV. kerületében és Mánfán polgármestert, Bujákon polgármestert és képviselőket, a X. kerületben pedig egyéni képviselőt választanak vasárnap. ","shortLead":"A főváros XV. kerületében és Mánfán polgármestert, Bujákon polgármestert és képviselőket, a X. kerületben pedig egyéni...","id":"20180927_Negy_helyen_lesznek_idokozi_valasztasok_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c034d35-abbf-4d62-acee-3394bf95158e","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Negy_helyen_lesznek_idokozi_valasztasok_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:52","title":"Négy helyen lesznek időközi választások a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]