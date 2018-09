Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","shortLead":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","id":"20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16d7bc4-de76-4d5b-a3b5-7d6ebdc0bc50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:36","title":"Két autó sem elég a budavári polgármesternek, harmadikat is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson.","shortLead":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat...","id":"20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bb091-d389-4192-9c56-76a170309744","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:03","title":"Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban, a kocsi ráadásul nem is volt biztosítva a baleset idején.","shortLead":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban...","id":"20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652939bf-3b8c-4661-af2a-a538bdb24d37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:41","title":"Szívfacsaró látni, hogy összetörték ezt a McLarent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f93d2a5-5ccf-49d7-934a-429fe4a6040d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Facebook a fokozott biztonságra hivatkozva kéri el a felhasználók telefonszámát, de mint kiderült, valójában a hirdetői kiszolgálásához is használja azt. Ezt most a Facebook is elismerte.","shortLead":"A Facebook a fokozott biztonságra hivatkozva kéri el a felhasználók telefonszámát, de mint kiderült, valójában...","id":"20180928_facebook_ketfaktoros_azonositas_ketlepcsos_hitelesites_telefonszam_mobilszam_hirdetesek_celzasa_reklamok_targetalas_adatkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f93d2a5-5ccf-49d7-934a-429fe4a6040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cbf0fe-ae40-45b7-b7ac-ca00201a6867","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_facebook_ketfaktoros_azonositas_ketlepcsos_hitelesites_telefonszam_mobilszam_hirdetesek_celzasa_reklamok_targetalas_adatkezeles","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:03","title":"Ön is beírta a telefonszámát a Facebookjára? Tudjon róla, most derült ki: visszaélnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak a végzettséget igazoló papírokkal kapcsolatban. Szürreális történetek következnek.\r

","shortLead":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak...","id":"20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28556c23-14fc-4a92-9094-f31a47f82c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:51","title":"Burkolhat-e a burkoló? Így packáznak a kkv-kal a kormányhivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt miniszter.","shortLead":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt...","id":"20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d84688-4406-4ad4-b4a9-2b48b0d0f6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:52","title":"Balog Zoltán idézete áll egy református szoborcsoport középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","shortLead":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","id":"20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b4b4a-401d-411c-bcd3-0f83dbd917fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:14","title":"Örült annak, hogy ma olcsóbb lett az üzemanyag? Pénteken újra drágul!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]