[{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Pál önkormányzati képviselőnél elszakadt a cérna.","shortLead":"Tóth Pál önkormányzati képviselőnél elszakadt a cérna.","id":"20180928_Nem_kapott_valaszt_motolovkoktellal_fenyegetozott_az_ozdi_fideszes__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee570c7-0977-4c99-b6a9-e21e396bac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Nem_kapott_valaszt_motolovkoktellal_fenyegetozott_az_ozdi_fideszes__video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:11","title":"Nem kapott választ, molotov-koktéllal fenyegetőzött az ózdi fideszes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90e33-7593-48bf-b11d-74d858ffadba","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:11","title":"Kellemes őszi nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","shortLead":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","id":"20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e6164-c78f-4d7f-8f71-fc65072e5f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:38","title":"Újabb botrány, amelyben feltűnik egy nokiás doboz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet arról, mi történt valójában Salisburyben – ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője írta az egyik orosz közösségi oldalon megjelent kommentjében. Azt követően szólalt meg, hogy a Bellingcat oknyomozó portál kiderítette, hogy mi a neve a márciusi Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt egyik orosz ügynöknek, s azt is megírta, hogy Anatolij Csepigát 2014-ben Oroszország hőse címmel tüntette ki Vlagyimir Putyin elnök. ","shortLead":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet...","id":"20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50585a-897b-402e-942c-64f52eebef30","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:52","title":"Az oroszok továbbra is tagadnak Szkripal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","shortLead":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","id":"20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da96901d-7d19-4f60-a132-381c1cc7deeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:17","title":"Hiába a sok tüntetés, az orosz parlament csak megszavazta a nyugdíjkorhatár emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","id":"20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c57e5d-3bfe-47f1-99f4-1b0928f258c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:21","title":"Nem 480-nal, hanem 500 km/h-val száguldhat az új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"itthon","description":"Az Orbán-rezsim természetrajza és működése. ","shortLead":"Az Orbán-rezsim természetrajza és működése. ","id":"20180927_szalai_erzsebet_felfeudalis_hatalmi_rend_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcbfd01-a7c3-46f0-ada1-003f224a789a","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_szalai_erzsebet_felfeudalis_hatalmi_rend_magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:25","title":"Szalai Erzsébet: A félfeudális hatalmi rend Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]