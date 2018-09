Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s az orosz katonai hírszerzés, a GRU többszörösen kitüntetett ezredese – ezt a Bellingcat nevű nemzetközi oknyomozó portál, és moszkvai partnere, a The Insider derítette ki - és azóta a brit védelmi tárca is megerősítette.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s...","id":"20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c6da31-c9b2-4be0-b69a-d73b3bed7eba","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:00","title":"Kiderült a Szkripal-merénylet gyanúsítottjának valódi neve és rendfokozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_Mem_lett_Orban_repulozesebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2791a791-80c3-4e80-94fe-5bc2e76fe1de","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Mem_lett_Orban_repulozesebol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:45","title":"Mém lett Orbán repülőzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ed36d-b178-4592-8777-3db351190dc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiásott maradványok a kutatók szerint a brontoszauruszhoz közeli fajra utalnak. Óriási példányról van szó. ","shortLead":"A kiásott maradványok a kutatók szerint a brontoszauruszhoz közeli fajra utalnak. Óriási példányról van szó. ","id":"20180928_dinoszaurusz_dino_del_afrika_sauropodomorpha_ledumahadi_mafube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368ed36d-b178-4592-8777-3db351190dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5a2a-7440-468f-9e57-9e1b3e23e7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_dinoszaurusz_dino_del_afrika_sauropodomorpha_ledumahadi_mafube","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:30","title":"Egy teljesen új dinófajt fedeztek fel Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054171ce-de18-4ad1-8f43-b8839962f0f6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező \"muzeális intézménnyé\" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria egyre kevesebb látogatót tudott a falai közé csábítani. Közgyűjtemények toplistája. ","shortLead":"Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező \"muzeális intézménnyé\" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria...","id":"20180927_Latogatoi_rekordot_dontott_tavaly_a_Matyastemplom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054171ce-de18-4ad1-8f43-b8839962f0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecea127-fcd3-45db-916d-3535b2d13dba","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Latogatoi_rekordot_dontott_tavaly_a_Matyastemplom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:00","title":"Látogatói rekordot döntött tavaly a Mátyás-templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","shortLead":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","id":"20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da96901d-7d19-4f60-a132-381c1cc7deeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:17","title":"Hiába a sok tüntetés, az orosz parlament csak megszavazta a nyugdíjkorhatár emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","shortLead":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","id":"20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73438ee-db90-480e-a0f9-f2c707470ab7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:45","title":"Nyolcan megsérültek egy balesetben a 4-es úton Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem mintha amúgy zavarba jönnének, hogy nincs mire koccintani.","shortLead":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem...","id":"20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d11cd02-4eb3-45bc-aad3-c8bd1efb30b3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:33","title":"A csehek sörhabos ünnepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","shortLead":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","id":"20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1bb1a6-f307-44a0-b73e-d5161508e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:23","title":"Beszedte, majd zsebre rakta az ebédpénzt az idősek otthában, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]