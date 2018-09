Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson. Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.
Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady Zacher Gábor főorvos fölmondása után javult a helyzet a Honvédkórházban, de a Budapesti Orvosi Kamara szerint továbbra is sürgős beavatkozásra van szükség a kórházban, mert a helyzet a betegek ellátását is veszélyezteti. A honvédelmi államtitkár korábban arról beszélt, az egészet csak az ellenzék fújja fel.
Még mindig nagy a baj a Honvédkórházban, sürgős intézkedésre lenne szükség A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint nem biztosították védencének a német alkotmányban és az 1953-as európai emberi jogi egyezményben is rögzített emberi jogokat. A német szövetségi alkotmánybírósághoz fordult panasszal egy volt auschwitzi fogoly Egy nő azt állítja, hogy a focista még 2009-ben, Las Vegasban erőszakolta meg őt.
Nemi erőszakkal vádolták meg Ronaldót Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban
Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti Röhög a net népe: Orbán repülőzését összehozták Semjén lelőtt rénszarvasával Újabb fegyelmi eljárás indul Szél Bernadett ellen az LMP-ben – tudta meg a Zoom.hu. Az Index úgy tudja, etikai eljárásról van szó.
Nem zárta ki Szél Bernadett, hogy otthagyja az LMP-t