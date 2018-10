Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki mint „developer”, vagyis fejlesztő regisztrált a müncheni ágazati csúcseseményre. A kenőpénzek miatt is megvádolt fideszes exképviselő ellen javában folyik a büntetőeljárás, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat. Viszont szabadlábon védekezhet, és ezek szerint már ingatlanfejlesztői álmokat dédelget.","shortLead":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi...","id":"20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e5908-9194-4e82-8f4d-a7f4aed082b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","timestamp":"2018. október. 02. 06:00","title":"Hová tűnt a fideszes Voldemort? Fejlesztőként nyomul az európai ingatlanexpón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","shortLead":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","id":"20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05140708-8c6d-437d-92d6-512d76245d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 11:21","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a 300 lovas Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","shortLead":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","id":"20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a34724b-8a90-4445-9b36-e67344d5abd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","timestamp":"2018. október. 01. 05:13","title":"Ma is több órára kisüt a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","shortLead":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","id":"20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9aa65-2f19-4c93-bf91-b4731e60136a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Elítélték a donyecki hadsereg paksi katonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek motiválatlansága mellett komoly gondot jelent a szakmai-módszertani felkészületlenség, az eszköz- és tanárhiány, valamint az, ha ebből adódóan túl gyakran cserélődnek a nyelvtanárok.","shortLead":"A gyerekek motiválatlansága mellett komoly gondot jelent a szakmai-módszertani felkészületlenség, az eszköz- és...","id":"20181002_Valami_nagyon_nem_stimmel_az_idegennyelvi_oktatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbd6bc7-f7b4-4b02-8a07-a6951e90a225","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Valami_nagyon_nem_stimmel_az_idegennyelvi_oktatassal","timestamp":"2018. október. 02. 08:59","title":"Valami nagyon nem stimmel az idegen nyelvi oktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d4a2b0-0d70-49cc-83af-12a18c9665fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA ellenzi azt, hogy Magyarország az ukrán oktatási törvény miatti kétoldalú vita akadályozza a NATO és Kijev együttműködését – mondta a HVG-nek Kay Bailey Hutchison, amerikai NATO-nagykövet, aki nem sokkal azután nyilatkozott lapunknak, hogy az USA nagykövetsége Facebook-profiljának megváltoztatásával küldött közvetett üzenetet a magyar kormánynak. ","shortLead":"Az USA ellenzi azt, hogy Magyarország az ukrán oktatási törvény miatti kétoldalú vita akadályozza a NATO és Kijev...","id":"20181002_magyar_ukran_viszaly_usa_kay_bailey_hutchinson_nato_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d4a2b0-0d70-49cc-83af-12a18c9665fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29478d9-89be-4a2e-870f-e9d568602659","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_magyar_ukran_viszaly_usa_kay_bailey_hutchinson_nato_nagykovet","timestamp":"2018. október. 02. 12:53","title":"Amerikának most már nagyon nem tetszik a magyar-ukrán viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","shortLead":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","id":"20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ac9c5d-033c-43bc-9086-26b9985451d7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 02. 15:49","title":"Új járatot indít Spanyolországba Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legnagyobb próbája elé néz a néhány hónapja bevezetett európai uniós általános adatvédelmi irányelv. A GDPR értelmében elméletben hatalmas büntetést szabhatnak ki. A Facebook történetének eddigi legkomolyabb biztonsági incidense jó alapot szolgáltathat az uniós hatóságoknak a példa statuálására.","shortLead":"Eddigi legnagyobb próbája elé néz a néhány hónapja bevezetett európai uniós általános adatvédelmi irányelv. A GDPR...","id":"20181002_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg_eu_gdpr_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212fb0c-25a9-4402-b285-f42a25028c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg_eu_gdpr_birsag","timestamp":"2018. október. 02. 10:03","title":"Akár 454 000 000 000 forintnyi büntetést is kaphat a Facebook az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]