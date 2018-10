Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","id":"20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce534c-280e-4580-b332-b324b0edfa91","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 02. 09:06","title":"Egyre jobban terjednek a nemi betegségek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee03ce-f9fa-4ea7-834f-7097262f28e1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogszerűen van szabadlábon, felmentést kapott, de hogy honnan, milyen eljárás keretében, azt nem mondhatom meg, nem vagyok rá felhatalmazva – mondta hvg.hu-nak Rácsai Lajos, Veres Margit jogerősen elítélt volt balmazújvárosi polgármester ügyvédje, aki mindent megtett, hogy védencének ne kelljen börtönbe vonulnia, korábban még kegyelmi kérvényt is beadott a köztársasági elnökhöz.","shortLead":"Jogszerűen van szabadlábon, felmentést kapott, de hogy honnan, milyen eljárás keretében, azt nem mondhatom meg, nem...","id":"20181002_veres_margit_balmazujvaros_elitelt_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee03ce-f9fa-4ea7-834f-7097262f28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e67ca85-31ab-4002-9691-d45a8d884a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_veres_margit_balmazujvaros_elitelt_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 05:30","title":"Börtönbe vonulás helyett búcsúmeccsre jár az elítélt polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamu azonosító számokon vagy azok hiányán buknak el a legtöbben.","shortLead":"A kamu azonosító számokon vagy azok hiányán buknak el a legtöbben.","id":"20181002_Boven_van_dolga_a_Nebihnek_meg_mindig_sok_a_csalo_tuzifaarus_az_interneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e89e6c-3f16-46cb-86a8-c21413e1c981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Boven_van_dolga_a_Nebihnek_meg_mindig_sok_a_csalo_tuzifaarus_az_interneten","timestamp":"2018. október. 02. 10:33","title":"Bőven van dolga a Nébihnek: még mindig sok a csaló tűzifaárus az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem demokrácia, mondta, hozzátéve, ehhez elég megnézni Orbán tusnádfürdői beszédét.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem...","id":"20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15e470-3cdc-4ea1-ac96-860ff9b8cc80","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","timestamp":"2018. október. 01. 22:10","title":"A demokrácia elrettentő példájaként emlegette Orbánt a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdcae99-1314-47c5-9fb8-27932f86f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte sok felhasználónál elérhetetlenné vált az Instagram szolgáltatása.","shortLead":"Világszerte sok felhasználónál elérhetetlenné vált az Instagram szolgáltatása.","id":"20181003_instagram_nem_tolt_be_5xx_server_error","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdcae99-1314-47c5-9fb8-27932f86f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d9abde-1c6a-40e2-b04f-e59860b1aef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_instagram_nem_tolt_be_5xx_server_error","timestamp":"2018. október. 03. 09:46","title":"Leállt az Instagram [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől december közepéig.","shortLead":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől...","id":"20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b35f1c-854d-4f89-a593-de316b80a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 02. 21:04","title":"Nagy változások jönnek a VIII. kerületi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]