[{"available":true,"c_guid":"b64e3254-bd8a-4269-a543-a5218446e6b4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néha olyan elszigetelt infókat kell memorizálnunk, amit semmihez sem tudunk kapcsolni a fejünkben. Ilyen például, amikor először találkozunk Kovács Judittal. Nem sok esélyünk van megjegyezni a nevét, ha nem kapcsoljuk hozzá valamihez. Ekkor vehetjük hasznát a kapcsolatképzés módszerének!","shortLead":"Néha olyan elszigetelt infókat kell memorizálnunk, amit semmihez sem tudunk kapcsolni a fejünkben. Ilyen például...","id":"20181002_szuper_technika_memoria_fejlesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64e3254-bd8a-4269-a543-a5218446e6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3584789-49df-4226-8a13-4b9a5ae4b547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181002_szuper_technika_memoria_fejlesztese","timestamp":"2018. október. 02. 13:15","title":"Elfelejt dolgokat? Mutatunk egy szuper technikát memóriája fejlesztésére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíciót is indítanak, ugyanis máig nem ismerhetők a kórházi fertőzések adatai.","shortLead":"Petíciót is indítanak, ugyanis máig nem ismerhetők a kórházi fertőzések adatai.","id":"20181003_A_korhazak_ele_telepul_a_TASZ_a_korhazi_fertozesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be976f1-4ce3-42e5-b735-69165ca97057","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_korhazak_ele_telepul_a_TASZ_a_korhazi_fertozesek_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 14:22","title":"A kórházak elé települ a TASZ a kórházi fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","shortLead":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","id":"20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a98de-e4a1-4688-b0af-01db728959f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","timestamp":"2018. október. 03. 14:02","title":"Bele akar szólni, mi történjen a Black Mirror szereplőivel? Eljött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","shortLead":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","id":"20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8789ba-3341-41e5-930b-7190904ef2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","timestamp":"2018. október. 03. 09:31","title":"A szexuális zaklatással vádolt Trump kigúnyolta a nőt, aki szexuális zaklatással vádolja a jelöltjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","shortLead":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","id":"20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c21c2-6ffc-4773-bad8-658416ec52f4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 04. 08:13","title":"Potencianövelő étrend-kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789ccc67-45d7-4339-a90f-91ff109e05c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs kormánypárti vagy ellenzéki klímaváltozás – fogalmazott az államfő az éghajlatváltozással kapcsolatos parlamenti felszólalásában. ","shortLead":"Nincs kormánypárti vagy ellenzéki klímaváltozás – fogalmazott az államfő az éghajlatváltozással kapcsolatos parlamenti...","id":"20181002_Ader_valami_nagyon_furcsat_mondott_a_klimavaltozasrol_meg_a_politikai_oldalakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=789ccc67-45d7-4339-a90f-91ff109e05c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8de321-f838-4aef-bfc9-862278ecfa84","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Ader_valami_nagyon_furcsat_mondott_a_klimavaltozasrol_meg_a_politikai_oldalakrol","timestamp":"2018. október. 02. 11:35","title":"Áder: A klímastratégiának az emberi civilizációt kell megmentenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A berlini kormány elfogadta az új bevándorlási törvény alapelveit. A kanadai mintára készült szabályozás megnehezíti a szegény és képzetlen migránsok betelepülését, és különbséget tesz a menekülők és a gazdasági bevándorlók között.","shortLead":"A berlini kormány elfogadta az új bevándorlási törvény alapelveit. A kanadai mintára készült szabályozás megnehezíti...","id":"20181002_Megneheziti_a_migraciot_az_uj_nemet_bevandorlasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af21403-7a6b-429b-9b08-84c3abbf0931","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Megneheziti_a_migraciot_az_uj_nemet_bevandorlasi_torveny","timestamp":"2018. október. 02. 14:34","title":"Megnehezíti a migrációt az új német bevándorlási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","id":"20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac084f0-e62b-49e6-8a17-0c3764cb4a98","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","timestamp":"2018. október. 02. 20:35","title":"Kizuhant egy beteg az Országos Onkológiai Intézet ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]