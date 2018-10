Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése, akiknek a jövőben érteniük kell a mesterséges intelligencia alkalmazásához is – derül ki az EY globális kutatásából.","shortLead":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése...","id":"20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45918-5c7d-41f1-9bab-4bc92162d764","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 07. 13:33","title":"Az ma már édeskevés, ha a pénzhez ért valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","shortLead":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","id":"20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad2e15-2dbb-4f3b-b122-7854bd2d4f5a","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","timestamp":"2018. október. 06. 11:34","title":"Megáldják kisállatát a Ferencvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál tudósok felállították a kenguru kifejlődésének idővonalát, amely szerint a kenguru őse 25 millió évvel ezelőtt jelent meg Ausztráliában, és az a kenguru, amelyet ma ismerünk, hárommillió évvel ezelőtt egy gyors evolúciós ugrással bukkant fel a kontinensen.","shortLead":"Ausztrál tudósok felállították a kenguru kifejlődésének idővonalát, amely szerint a kenguru őse 25 millió évvel ezelőtt...","id":"20181006_kenguru_evolucios_ugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dce0e3-002c-4679-91d4-05599c442cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_kenguru_evolucios_ugras","timestamp":"2018. október. 06. 21:03","title":"De mégis honnan ugrott elő a kenguru az evolúcióban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy telefonokra applikálható tok segítségével hozná vissza méltán népszerű kézi konzolját a Nintendo. A kiegészítőt már is bejegyzték az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál.","shortLead":"Egy telefonokra applikálható tok segítségével hozná vissza méltán népszerű kézi konzolját a Nintendo. A kiegészítőt már...","id":"20181006_nintendo_game_boy_kezi_konzol_okostelefon_tok_kiegeszito_konzoljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93d405a-e9e2-49ca-8216-d1a335676e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_nintendo_game_boy_kezi_konzol_okostelefon_tok_kiegeszito_konzoljatek","timestamp":"2018. október. 06. 18:03","title":"Egyetlen mobiltokkal Game Boy-t csinálna bármely telefonból a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egy populista párt lett. ","shortLead":"Második egy populista párt lett. ","id":"20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709a5f44-7bba-49f5-be28-0543a7e0ada2","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","timestamp":"2018. október. 07. 09:21","title":"Oroszbarát párt nyerte a választást Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eaf17e-2999-415d-8ad3-9ef956431c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","timestamp":"2018. október. 07. 12:00","title":"Ez történt: leállították a nagy Windows-frissítést, miután sokaknál letörölt mindent a PC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]