Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egy populista párt lett. ","shortLead":"Második egy populista párt lett. ","id":"20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709a5f44-7bba-49f5-be28-0543a7e0ada2","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","timestamp":"2018. október. 07. 09:21","title":"Oroszbarát párt nyerte a választást Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","shortLead":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","id":"20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0995a7-1978-4ef1-a112-3be63300f8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","timestamp":"2018. október. 07. 11:00","title":"Havi 700 ezer forintért keresnek üveggyári munkásokat Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaf6785-2db9-4141-8a2a-cc53b97f3e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb lehetett a maja kultúra, mint azt eddig gondolták a régészek. A frissen felfedezett maja városban nagyjából 7-11 millió ember élhetett.","shortLead":"Sokkal összetettebb lehetett a maja kultúra, mint azt eddig gondolták a régészek. A frissen felfedezett maja városban...","id":"20181007_maja_kultura_maja_varos_regeszet_lidar_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaf6785-2db9-4141-8a2a-cc53b97f3e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc64a4-2b41-446e-8d29-2151b686fe9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_maja_kultura_maja_varos_regeszet_lidar_felfedezes","timestamp":"2018. október. 07. 08:03","title":"Mit rejt az a 61 ezer ősi maja épület, amelyet lézerszkennerrel fedeztek fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent - közölte a bajor főváros rendőrsége vasárnap, a világ legnagyobb sörfesztiváljának zárónapján.","shortLead":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent...","id":"20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d566e-9cb6-481a-ab9e-75e88b331421","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","timestamp":"2018. október. 07. 20:15","title":"Érdekes adatok az idei Oktoberfestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és a Lajtán túlról is. Elbocsátása után a titkárnője tartotta a lelket a volt betegeiben, többször telefonált az a férfi is, aki azóta meghalt.","shortLead":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és...","id":"20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354c7690-bd1b-4937-b8f1-ef2769f9cb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","timestamp":"2018. október. 06. 09:10","title":"A beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy telefonokra applikálható tok segítségével hozná vissza méltán népszerű kézi konzolját a Nintendo. A kiegészítőt már is bejegyzték az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál.","shortLead":"Egy telefonokra applikálható tok segítségével hozná vissza méltán népszerű kézi konzolját a Nintendo. A kiegészítőt már...","id":"20181006_nintendo_game_boy_kezi_konzol_okostelefon_tok_kiegeszito_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93d405a-e9e2-49ca-8216-d1a335676e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_nintendo_game_boy_kezi_konzol_okostelefon_tok_kiegeszito_konzoljatek","timestamp":"2018. október. 06. 18:03","title":"Egyetlen mobiltokkal Game Boy-t csinálna bármely telefonból a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]