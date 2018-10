Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron, miután lezárta vizsgálatát, amely akkor indult, amikor nyilvánosságra kerültek azok a horrorisztikus a felvételek, amelyek egy sertéstelepen készültek. Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron...","id":"20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","timestamp":"2018. október. 10. 10:44","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: Megúszhatják a börtönt a vétkesek?

Energiahatékony szociális lakások tervével pályázott Zugló az EU városfejlesztési pénzeire, és nyert.","id":"20181010_Brusszeltol_kap_Zuglo_penzt_szocialis_lakasok_epitesere","timestamp":"2018. október. 10. 17:55","title":"Brüsszeltől kap Zugló pénzt szociális lakások építésére

Nincs elég pénze a városnak, ezért be kell zárni a stadiont Hódmezővásárhelyen. Erre a Fidesz Márki-Zay elleni kampánnyal reagált, a polgármester pedig kedd estére „szülői értekezletet" hívott össze, amelyen fideszes képviselővel is tudott beszélni, aki belátta, hogy tényleg nincs elég pénz a stadion fenntartására. Erre a Fidesz Márki-Zay elleni...","id":"20181010_Ongolt_rugott_a_Fidesz_a_MarkiZay_ellenes_stadion_kampannyal_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 10. 09:47","title":"Öngólt rúgott a Fidesz a Márki-Zayt ekéző stadionkampánnyal Hódmezővásárhelyen

Tarirarendszerének megújításával egyidőben 150, illetve 300 megabitesre emelte az internetszolgáltatásai sebességét a UPC. A szolgáltató új Wifi Power Pack rendszer segítségével pedig lehetőséget biztosítanak a wifi jelerősségének és lefedettségének az eddigieknél sokkal egyszerűbb növelésére is.","id":"20181011_upc_internet_150_300_megabit_wifi_power_pack","timestamp":"2018. október. 11. 08:03","title":"A UPC ügyfele? Éppen most gyorsították fel az internetét

Kihúzzák a dugót: a Google megszünteti a Chrome mobilos változatának támogatását az Android operációs rendszer korábbi verzióin.","id":"20181009_google_chrome_bongeszo_frissites_update_android_4_jelly_bean","timestamp":"2018. október. 09. 11:03","title":"Régi androidosok, figyelem: fontos változás jön a Chrome-ban, tízmilliókat érint

A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","id":"20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","timestamp":"2018. október. 09. 12:14","title":"Leszakadt egy utashíd az iszlámábádi nemzetközi repülőtéren – videó

Kedden váratlanul a szokottnál korábban bezártak a Corvin Plaza éttermei, miután egy ellenőrzés során rovarszennyezettséget észleltek.","id":"20181009_Delutan_bezartak_a_Corvin_Plaza_ettermei","timestamp":"2018. október. 09. 19:28","title":"Bogarak miatt egyszerre bezártak a Corvin Plaza éttermei

A kislány még augusztusban Csehországból tűnt el. ","id":"20181009_Hateves_cseh_kislanyt_keres_a_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:31","title":"Hatéves cseh kislányt keres a magyar rendőrség