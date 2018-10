Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel szövetségesek, akik támogatják a missziójukat.","shortLead":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel...","id":"20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4f4b49-2767-4558-8cac-799c3f92b5eb","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"Új helyre költözött a Gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá alakításáról szóló terveket.","shortLead":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá...","id":"20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7575-902e-493b-badc-ea6a9f235aec","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. október. 11. 16:51","title":"Tömeges kirúgással fenyeget a Volkswagen vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4652e2c0-09da-45b0-ab99-0ca9fc31df3c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Harminchárom éve zajlik fotográfus oktatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, most a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal közösen olyan fotókiállítást rendeztek, amely visszatekint erre az időszakra. A kiállítás több generáció képi nyelvének többrétegűségére és változásaira fókuszál. A kiállított fényképek közül huszonnégyet válogattunk ki Nagyítás-galériánkba. ","shortLead":"Harminchárom éve zajlik fotográfus oktatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, most a Robert Capa Kortárs Fotográfiai...","id":"20181011_mome_robert_capa_fotokiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4652e2c0-09da-45b0-ab99-0ca9fc31df3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d34297a-c799-4214-9eb7-263e01496b00","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181011_mome_robert_capa_fotokiallitas","timestamp":"2018. október. 11. 14:21","title":"Láss, ne csak nézz! - Nagyítás-galéria a MOME 33 kiállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce43ba2d-8a5f-4fe7-92a0-a2886d11dbc1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a Kispipában. ","shortLead":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a Kispipában. ","id":"20181013_Ujra_kinyit_Seress_Rezso_torzshelye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce43ba2d-8a5f-4fe7-92a0-a2886d11dbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a970958-7159-4f74-a7b4-7ce445924892","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Ujra_kinyit_Seress_Rezso_torzshelye","timestamp":"2018. október. 13. 09:52","title":"Újra kinyit Seress Rezső törzshelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60c02ce-affb-4f67-bee8-eb927172479c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan szerint korai még megmondani, pontosan mi okozta a Szojuz rakéta csütörtöki meghibásodását.","shortLead":"Farkas Bertalan szerint korai még megmondani, pontosan mi okozta a Szojuz rakéta csütörtöki meghibásodását.","id":"20181012_farkas_bertalan_szojuz_orosz_urhajo_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60c02ce-affb-4f67-bee8-eb927172479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db284c68-afb9-40f2-97f4-639cb37331e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_farkas_bertalan_szojuz_orosz_urhajo_baleset","timestamp":"2018. október. 12. 20:35","title":"Az első magyar asztronauta, Farkas Bertalan is megszólalt az orosz űrhajó-balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését felfüggesztették, a készleteiket zárolták.","shortLead":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését...","id":"20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df51d5-9568-4e35-a754-c17dd27fe34c","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","timestamp":"2018. október. 11. 16:43","title":"Bezáratott a Nébih két tokaj-hegyaljai borászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez akkor derült ki, amikor egy másik géniusszal, Donald Trumppal találkozott.","shortLead":"Ez akkor derült ki, amikor egy másik géniusszal, Donald Trumppal találkozott.","id":"20181012_Kanye_West_zseninek_tartja_magat_de_a_mobilja_jelkodja_000000","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0538ba5-f8ad-4042-8362-9ce5a1251558","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Kanye_West_zseninek_tartja_magat_de_a_mobilja_jelkodja_000000","timestamp":"2018. október. 12. 13:00","title":"Kanye West zseninek tartja magát, de a mobilja jelkódja 000000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]