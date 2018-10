Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d715237-1523-444f-b3eb-c75fba7716cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végtelenül egyszerű és hatásos oldalt találtunk azoknak, akik nem csak felírni szeretnék a teendőiket, de 24 órán belül le is akarják tudni őket.","shortLead":"Végtelenül egyszerű és hatásos oldalt találtunk azoknak, akik nem csak felírni szeretnék a teendőiket, de 24 órán belül...","id":"20181014_gone_teendo_feladat_lista_halogatas_onmegsemmisites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d715237-1523-444f-b3eb-c75fba7716cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02e8a1-84b7-4c10-bdd0-496ab10df44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_gone_teendo_feladat_lista_halogatas_onmegsemmisites","timestamp":"2018. október. 14. 09:03","title":"Halogatni szokta teendőit? Ezzel talán megszabaduhat ettől a rossz szokástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. ","shortLead":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. ","id":"20181013_Egyre_rosszabb_a_levego_minosege_ket_varosban_mar_egeszsegtelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e46cc7-d490-4a87-b27d-ca72f2cf9a0f","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Egyre_rosszabb_a_levego_minosege_ket_varosban_mar_egeszsegtelen","timestamp":"2018. október. 13. 17:16","title":"Egyre rosszabb a levegő minősége, két városban már egészségtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"4,5 milliárd dollárt keresnek az egykori produceren, a Malajziában született kínai Jho Low-n, aki egyébként 100 millió dollárral szállt be a híres filmbe, melyben a főhőst alakító Leonardo DiCaprio beszívott állapotban lezúzott egy Lamborghinit.","shortLead":"4,5 milliárd dollárt keresnek az egykori produceren, a Malajziában született kínai Jho Low-n, aki egyébként 100 millió...","id":"20181014_A_Wall_Street_farkasa_kiskutya_volt_hozza_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc71004-0dbf-44a6-8e4f-fa966757f107","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_Wall_Street_farkasa_kiskutya_volt_hozza_kepest","timestamp":"2018. október. 14. 08:48","title":"A Wall Street farkasa kiskutya volt hozzá képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"","category":"elet","description":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző kozmetikai termék közül hatot kivontak a forgalomból. ","shortLead":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző...","id":"20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c6c01-8f55-4f42-bad6-09a6f7b74ce2","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","timestamp":"2018. október. 13. 09:39","title":"Szépségápolási termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Huszonkilenc új gyógyszer tb-támogatásba történő befogadásáról döntött az egészségügyi kormányzat. ","shortLead":"Huszonkilenc új gyógyszer tb-támogatásba történő befogadásáról döntött az egészségügyi kormányzat. ","id":"20181013_29_uj_gyogyszerkeszitmeny_valik_elerhetove_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d2034-d7da-4c1e-8586-999ae46d0642","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_29_uj_gyogyszerkeszitmeny_valik_elerhetove_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 13. 14:38","title":"29 új gyógyszerkészítmény válik elérhetővé Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","shortLead":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","id":"20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e339b-2aea-4aed-8d11-0b9590276823","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","timestamp":"2018. október. 13. 08:19","title":"Karácsony előtt dőlhet el a Hír Tv sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, vékony fátyolfelhők inkább csak délnyugaton lehetnek az égen.","shortLead":"Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, vékony fátyolfelhők inkább csak délnyugaton lehetnek az égen.","id":"20181014_Meg_koszoni_marad_az_indiannyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e31abf-e6f1-4f49-b65e-cd9b88647302","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Meg_koszoni_marad_az_indiannyar","timestamp":"2018. október. 14. 08:20","title":"Köszöni, még marad az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]