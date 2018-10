Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ef6bd5-d9c0-444f-99de-b194ba2ed5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás megállapította, hogy a felhasználók meglepően nagy része használja elsődleges zenehallgatási szolgáltatásaként a YouTube-ot. Mondván, ott minden megtalálható. De a népszerűséghez bizonyára az ingyenességnek is nagyon sok köze van. Utóbbi viszont nem kis gondot okoz a zeneiparnak.","shortLead":"Egy új kutatás megállapította, hogy a felhasználók meglepően nagy része használja elsődleges zenehallgatási...","id":"20181012_online_zenehallgatas_streaming_zenehallgatas_online_zene_youtube_music_spotify_apple_music","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ef6bd5-d9c0-444f-99de-b194ba2ed5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f6a08-bd87-4fd2-a364-75b933db6a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_online_zenehallgatas_streaming_zenehallgatas_online_zene_youtube_music_spotify_apple_music","timestamp":"2018. október. 12. 17:03","title":"10-ből 5 ember ingyen hallgat zenét a számítógépén és a telefonján, mégpedig a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","shortLead":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","id":"20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e339b-2aea-4aed-8d11-0b9590276823","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","timestamp":"2018. október. 13. 08:19","title":"Karácsony előtt dőlhet el a Hír Tv sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései érintettek. Még a házi disznóvágást is be kell jelenteni.","shortLead":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései...","id":"20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa88bed-257c-4c45-b6f2-8571eade259c","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","timestamp":"2018. október. 13. 11:58","title":"Pusztít a sertéspestis Borsodban, ötven település gazdái aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 8 óra 43 perc alatt tette meg a hajnalban induló Intercity a 297 kilométeres távot.","shortLead":"Összesen 8 óra 43 perc alatt tette meg a hajnalban induló Intercity a 297 kilométeres távot.","id":"20181013_Ot_orat_kesett_egy_vonat_Szentgotthard_es_Budapest_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb54cab-e1ea-4945-aa18-eb817afa584e","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Ot_orat_kesett_egy_vonat_Szentgotthard_es_Budapest_kozott","timestamp":"2018. október. 13. 17:19","title":"Öt órát késett egy vonat Szentgotthárd és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0e5699-8f83-4c1e-a2a5-52dada3f8fc8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon miért a - sokszor nehezen befogadható - kortárs festmények vezetik a nemzetközi eladási listákat? - teszi fel a kérdést Martos Gábor művészeti szakíró Ilyet én is tudok - Sokmilliós művek kalapács alatt című kötete, amelyet pénteken mutattak be az Art Market Budapest kortárs művészeti vásáron.\r

","shortLead":"Vajon miért a - sokszor nehezen befogadható - kortárs festmények vezetik a nemzetközi eladási listákat? - teszi fel...","id":"20181012_Ilyet_en_is_tudok_mondjak_sokszor_a_kortars_muveszetrol__de_akkor_miert_nem_csinaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0e5699-8f83-4c1e-a2a5-52dada3f8fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a0973a-bf08-4252-a12f-bd968a10060a","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Ilyet_en_is_tudok_mondjak_sokszor_a_kortars_muveszetrol__de_akkor_miert_nem_csinaljak","timestamp":"2018. október. 12. 19:18","title":"Ilyet én is tudok, mondják sokszor a kortárs művészetről - de akkor miért nem csinálják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Fel kell mérni a MÁV-nál az állam tulajdonban álló vagy oda kerülő, de a \"vasútüzemhez nem szükséges\" területeit.","shortLead":"Fel kell mérni a MÁV-nál az állam tulajdonban álló vagy oda kerülő, de a \"vasútüzemhez nem szükséges\" területeit.","id":"20181013_felmeres_vasut_mav_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1ca332-1080-41e4-a1ef-716151c1ea01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_felmeres_vasut_mav_penzugyminiszter","timestamp":"2018. október. 13. 09:21","title":"5 milliárdért mérik fel a vasút fölösleges épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott gyakorlólábat. ","shortLead":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott...","id":"20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4570a06-e2e5-4091-9563-ef1efa99f026","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","timestamp":"2018. október. 13. 20:19","title":"Átmeneti műlábat kapott egy sérült gólya - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]