Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas volt arra, hogy hülyét csináljunk magunkból. Meg persze, hogy jól szórakozzunk. Íme, a TOP10. Minden idők tíz leghülyébb tánca, amire mindenki ropta, az is, aki ma már tagadja 2018. október. 13. 15:00 Szombathelyen az előzetesben ülő Czeglédy Csaba elvesztette a mandátumát. Ma eldől Szombathelyt is átveszi a Fidesz? 2018. október. 14. 08:43 Elfelejtették közölni vele, hogy többé nem kell jönnie. Vitray Tamást úgy rúgta ki a DIGI Sport, hogy nem is értesítette 2018. október. 13. 15:05 Mondjuk, kell hozzá egy 1300 lóerős motor is. Jó autó a kettes Golf: 333.33 km/h-val megy, ha kell (videó) 2018. október. 13. 13:13 Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát. A metrósínekre futott egy ember az Astoriánál 2018. október. 14. 10:06 Közel nulla energiaigényű épületeket lehet csak felhúzni 2021-től az EU-ban. Az új szabályok szerint a felhasznált energia egy részének megújuló forrásból kell származnia. 2021-től új világ jöhet, magyar nádtéglából, műanyag szemétből és szalmából épülhetnek az ökoházak 2018. október. 14. 12:00 Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt várják el Olaszországtól, hanem mert ez a vállalkozók és a bérből és fizetésből élők érdeke Itáliában- írja vezércikkében a Corriere della Sera abból az alkalomból, hogy október 15-én jár le a határidő, ameddig be kell mutatni a jövő évi költségvetést az Európai Uniónak. Nyakig ülnek az adósságban, mégis a Dolce Vita kell az olasz populistáknak 2018. október. 15. 11:03 Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása során eltűnt újságíró, Dzsamal Hasogdzsi ügyében. Miközben a világszervezet első embere azt mondta, attól tart az ellenzékiek eltüntetése „új normává válhat", Donald Trump amerikai elnök közölte, Rijád súlyos büntetést kap, ha kiderül, hogy a királyságnak köze van Hasogdzsi eltűnéséhez. Már török kormánylap is ír a gyilkosság idején készült hangfelvételekről.

\r

Ezerrel szivárogtat a Hasogdzsi-ügyben a török kormány, Trump is fenyegeti a szaúdiakat 2018. október. 13. 15:01