[{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly problémát is megoldani: csökkenti a szén-dioxid szintjét és áramot termel az akkumulátorok számára.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly...","id":"20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0c676-e90a-4b2a-a350-396d1420eb0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","timestamp":"2018. október. 15. 20:08","title":"Ha ez tényleg működik, az áttörés: szén-dioxidból csinál áramot egy új akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. 