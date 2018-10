Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan tehetik könnyebbé az életemet a világ jelenlegi legprofibb hordozható okoseszközei.","shortLead":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan...","id":"samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a3e2a-6727-4186-a2c5-28bb04f696e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","timestamp":"2018. október. 17. 20:23","title":"Sportos vagy elegáns – Samsung okosórákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet, sőt még árulni is kezdett androidos (csúcs)telefonokat, köztük az egyik legújabb, játékosoknak szánt készüléket is.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet...","id":"20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ed729-f16d-485f-9a18-aca1ebfa76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","timestamp":"2018. október. 18. 18:03","title":"Váratlan: a Microsofttól kap erősítést az egyik legerősebb androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Nyugati téren aludt, nagyon gyorsan megkapta a négy figyelmeztetést. ","shortLead":"A férfi a Nyugati téren aludt, nagyon gyorsan megkapta a négy figyelmeztetést. ","id":"20181019_Hat_ott_aludtam_be_voltam_rugva__elkezdodott_az_elso_hajlektalan_pere_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aaf4bd-c203-4abc-83e6-7e0881c38366","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hat_ott_aludtam_be_voltam_rugva__elkezdodott_az_elso_hajlektalan_pere_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 12:28","title":"\"Hát, ott aludtam, be voltam rúgva\" - elkezdődött az első hajléktalan pere Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő rendszerben a 2020 után születettek számára megtiltaná, hogy Magyarországon legálisan vásárolhassanak dohányterméket! Ezt a javaslatot a kormánypárti politikus még az Alaptörvénybe is beírná. ","shortLead":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő...","id":"20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38898b0e-0ea6-4440-a2bf-10ca90acf240","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 18. 11:30","title":"Lázár előállt a dohányzás teljes tiltásának mestertervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna alacsony vízállása felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyár szennyezett talajából a folyóba szivárgó mérgek kis csatornáit. A Greenpeace októberben mintákat vett a vízből. A mérési eredmények sokkolóak.","shortLead":"A Duna alacsony vízállása felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyár szennyezett talajából a folyóba szivárgó mérgek kis...","id":"20181019_Rakkelto_mereg_szivarog_a_Dunaba_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bedddc-3407-4422-b765-1287968cd08a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Rakkelto_mereg_szivarog_a_Dunaba_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 08:32","title":"Rákkeltő méreg szivárog a Dunába Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány kevesek által ismert tény azokról a gépizmokról, melyek mindannyiunk alatt ott robognak, amikor repülünk.","shortLead":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány...","id":"20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07563930-23d8-4968-88a4-73407e173a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"8 dolog, amit csak kevesen tudnak a repülőgépek hajtóműveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint Alkotmánybírósághoz kellett volna fordulnia a bíróságnak, ez azonban nem történt meg. A döntés nem jogerős, a hajléktalan nő és védői fellebbeztek.","shortLead":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint...","id":"20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67637e5e-bbb7-4472-b6e0-f1b7a20dc06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","timestamp":"2018. október. 19. 13:46","title":"A 61 éves hajléktalan nő is figyelmeztetést kapott a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új kiírásban a kormány kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást oszt szét a pályázók között. ","shortLead":"Az új kiírásban a kormány kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást oszt szét a pályázók között. ","id":"20181019_Roham_hutoert_fagyasztoert_mosogepert_ujraindul_az_Otthon_melege_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286cc61-a124-42b0-9913-223434f829f8","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Roham_hutoert_fagyasztoert_mosogepert_ujraindul_az_Otthon_melege_program","timestamp":"2018. október. 19. 14:41","title":"Roham hűtőért, fagyasztóért, mosógépért: újraindul az Otthon melege program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]