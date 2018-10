Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","shortLead":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","id":"20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffba2871-8fe0-4dbc-93ba-84feae55e887","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","timestamp":"2018. október. 24. 07:55","title":"Személyesen vitte valaki a csőbombát Soros György postaládájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt tippet, amelyeket betartva lényegesen nagyobb eséllyel találnak majd rá önre is a képei iránt érdeklődő felhasználók. ","shortLead":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt...","id":"20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cf4d5-56ec-450b-95c2-d947f8a8be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","timestamp":"2018. október. 24. 19:35","title":"5 tipikus hiba, amit szinte minden instagramozó elkövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt. Illetve majdnem. ","shortLead":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt...","id":"20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae704ed3-e63b-4683-b76f-465202aaed3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","timestamp":"2018. október. 24. 17:43","title":"Megjavították a Hubble-t, már (majdnem) rendesen működik az űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","shortLead":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","id":"20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98f5ac-0964-4fcb-a05b-d4116b93ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Négy hónap alatt több mint 18 milliárdot költött propagandára Rogán hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg és több százezer forintot csalt ki tőlük.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg és több százezer forintot csalt ki...","id":"20181025_gazszerelo_csalo_budapesti_idos_nok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e7ca6-a614-401e-b383-5e9e05158328","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_gazszerelo_csalo_budapesti_idos_nok_rendorseg","timestamp":"2018. október. 25. 10:23","title":"Gázszerelőnek adta ki magát, idősektől csalt ki százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","shortLead":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","id":"20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7628b16c-27d6-463c-8c20-a24eb0a468ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Az Oscar-díjas Geoffrey Rush nem akar több szerepet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi eltérés.","shortLead":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi...","id":"20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a05d91-e9df-430d-97fd-4d0417c97f15","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","timestamp":"2018. október. 24. 06:41","title":"A nap fotói: a vontatóautót vontató vontatót vontató vontató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","shortLead":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","id":"20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb52d6c-b214-4bb5-9420-3c4b358e53f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Csak az rendelheti meg most a HTC új telefonját, akinek van Bitcoinja vagy Ethereumja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]