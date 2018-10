Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte üzenetküldő platformja új verziójának terjesztését a Facebook. A megújulást annyira komolyan gondolják, hogy külön névvel illették az új kiadást: íme a Messenger 4.","shortLead":"Megkezdte üzenetküldő platformja új verziójának terjesztését a Facebook. A megújulást annyira komolyan gondolják...","id":"20181024_facebook_messenger_4_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc4c516-d778-4586-aba6-12dce555b80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_facebook_messenger_4_uj_funkciok","timestamp":"2018. október. 24. 12:03","title":"Megérkezett: itt az új Facebook Messenger – egyszerűbb, így nagyszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírfedelek lesznek helyettük.","shortLead":"Papírfedelek lesznek helyettük.","id":"20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d516e6-670b-428d-abe5-ee3b479eb0c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","timestamp":"2018. október. 24. 14:11","title":"A műanyag pohártetők is eltűnnek a McDonald'sból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy végkielégítését - hiába.","shortLead":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy...","id":"20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e945fc-6024-422b-91df-05c999a17d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","timestamp":"2018. október. 24. 07:08","title":"Az állam nem felelős, nem kapják meg elmaradt bérüket az egykori malévosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami azt is jelenti, hogy az 5 munkanapból mindössze 3 telik igazán hasznosan. Bezzeg a svájciak már az ingázás alatt is dolgoznak.","shortLead":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami...","id":"20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5c21e-db6b-4b1d-99ea-5eaf747ed217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","timestamp":"2018. október. 24. 10:22","title":"Elképesztően időrabló szokásokkal kurtítjuk a munkaidőnket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d6c698-99ce-4bc4-8d6c-18ebc4fbe540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, minden, ami lényeges a CEU-n, az Bécsbe költözik. Közben az amerikai nagykövetnek a magyar kormány képviselője már elárulta, nem fogják aláírni a szóban megkötött megállapodást - árulta el a rektor a sajtótájékoztatón. Bejelentette azt is, a bécsi kampuszt mindenképp megnyitják. Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint ez Soros blöffje.","shortLead":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, minden, ami lényeges a CEU-n, az Bécsbe...","id":"20181025_Ignatieff_elmondta_a_CEUn_ha_egy_honap_alatt_nincs_alairas_a_lenyeg_Becsbe_koltozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d6c698-99ce-4bc4-8d6c-18ebc4fbe540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d24814a-f6f4-46ef-a394-72c222624348","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Ignatieff_elmondta_a_CEUn_ha_egy_honap_alatt_nincs_alairas_a_lenyeg_Becsbe_koltozik","timestamp":"2018. október. 25. 13:00","title":"Ignatieff: \"A kormány nem fogja aláírni a megállapodást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]