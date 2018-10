Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy fogvatartottakat dolgoztató céggel kötött szerződést az Országgyűlés irodabútorokra. ","shortLead":"Egy fogvatartottakat dolgoztató céggel kötött szerződést az Országgyűlés irodabútorokra. ","id":"20181029_Bortonokben_keszulnek_a_parlament_uj_irodabutorai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0dab35-9422-4032-8c46-f5eaa0fb2ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Bortonokben_keszulnek_a_parlament_uj_irodabutorai","timestamp":"2018. október. 29. 08:45","title":"Börtönökben készülnek a parlament új irodabútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","shortLead":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","id":"20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08f7785-df52-4a42-ae02-1b75ae314503","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","timestamp":"2018. október. 28. 14:23","title":"Motoros gázolt a Március 15. térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Leicester City-tulajdonos Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere szombaton egy hazai meccs után zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében. Öt halottja van a balesetnek.","shortLead":"A Leicester City-tulajdonos Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere szombaton egy hazai meccs után zuhant le és gyulladt...","id":"20181028_A_Leicester_City_megerositette_hogy_a_klubtulajdonos_meghalt_a_helikopterbalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa77b83-cd2b-4640-8cde-35bceed63a59","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Leicester_City_megerositette_hogy_a_klubtulajdonos_meghalt_a_helikopterbalesetben","timestamp":"2018. október. 28. 23:04","title":"A Leicester City megerősítette, hogy a klubtulajdonos meghalt a helikopterbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_is_reszt_vesz_a_Mikulasgyar_szervezeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa739792-4022-491f-a348-33a08d16df09","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_is_reszt_vesz_a_Mikulasgyar_szervezeseben","timestamp":"2018. október. 28. 10:08","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata is részt vesz a Mikulásgyár szervezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a00619-1f7f-4074-9a62-66a23ce0162b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőhöz epilepsziás tünetek miatt hívtak mentőt, be is szállt az autóba, de a kórházba szállítás közben agresszíven kezdett viselkedni.","shortLead":"A nőhöz epilepsziás tünetek miatt hívtak mentőt, be is szállt az autóba, de a kórházba szállítás közben agresszíven...","id":"20181029_Megharapott_egy_mentost_akar_het_ev_bortont_is_kaphat_a_gyori_onkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a00619-1f7f-4074-9a62-66a23ce0162b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba8c61-a505-4742-ab41-bd0c7ffa3937","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Megharapott_egy_mentost_akar_het_ev_bortont_is_kaphat_a_gyori_onkentes","timestamp":"2018. október. 29. 08:37","title":"Megharapott egy mentőst, akár hét év börtönt is kaphat a győri önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen a pénzhiány miatt; tízmilliárdos kártérítéseket fizethet az állam az elhibázott cafeteriareform miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen...","id":"20181028_Es_akkor_a_Fundamenta_labon_lott_rokaja_visszaharapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a740d0-a747-42f6-b452-e347067fdd01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181028_Es_akkor_a_Fundamenta_labon_lott_rokaja_visszaharapott","timestamp":"2018. október. 28. 07:00","title":"És akkor a Fundamenta lábon lőtt rókája visszaharapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja elképzelni, hogy ez a macska Amerikában olyan kezelést kaphatott volna, amit a magyar kollégák ne tudtak volna neki megadni.","shortLead":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja...","id":"20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35997d99-4802-45d9-b3a9-bc6df6cb758c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","timestamp":"2018. október. 29. 06:50","title":"Hadházy távdiagnózist adott Vajna Tímea magánrepülőn utazó macskájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]