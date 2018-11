Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.","shortLead":"A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.","id":"20181031_Maris_megkezdodott_a_letszamleepiteset_a_kozszferaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6412e60f-6738-4e20-8c79-51759007ed4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Maris_megkezdodott_a_letszamleepiteset_a_kozszferaban","timestamp":"2018. október. 31. 10:44","title":"Máris megkezdődött a létszámleépítés a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két évet csúszott, 832 millió forinttal drágább lett, és kicsit a környéket is megviselte, de kész a csillaghegyi strand.","shortLead":"Két évet csúszott, 832 millió forinttal drágább lett, és kicsit a környéket is megviselte, de kész a csillaghegyi...","id":"20181031_Atadtak_a_legnagyobb_budapesti_furdoberuhazast_lenyugodhatnak_a_kedelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c95afc-9bc6-40a7-a76a-a250d8b7f6c0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Atadtak_a_legnagyobb_budapesti_furdoberuhazast_lenyugodhatnak_a_kedelyek","timestamp":"2018. október. 31. 12:26","title":"Átadták a legnagyobb budapesti fürdőberuházást, lenyugodhatnak a kedélyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04edf27-f585-4732-8e7c-49ce7efff356","c_author":"Szent-Iványi István","category":"itthon","description":"Nekünk (és persze a kárpátaljai magyaroknak is) nem az az érdekünk, hogy távol tartsuk Ukrajnát az euroatlanti közösségtől, hanem az, hogy ezt a közeledést elősegítsük. Vélemény.","shortLead":"Nekünk (és persze a kárpátaljai magyaroknak is) nem az az érdekünk, hogy távol tartsuk Ukrajnát az euroatlanti...","id":"20181030_A_magyar_kulpolitika_allatorvosi_lova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04edf27-f585-4732-8e7c-49ce7efff356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08fe88c-91ab-4ccb-acd1-82d3c7fbd84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_magyar_kulpolitika_allatorvosi_lova","timestamp":"2018. október. 30. 19:00","title":"A magyar külpolitika állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hadsereg azt közölte, találtak egy 22 méter hosszú tárgyat a tengerben, amely valószínűleg a gép törzse, illetve hangjelzéseket is befogtak, melyek 70 százalék, hogy a repülő feketedobozának jeladójától származnak.","shortLead":"Az indonéz hadsereg azt közölte, találtak egy 22 méter hosszú tárgyat a tengerben, amely valószínűleg a gép törzse...","id":"20181031_Megtalalhattak_az_indonez_repulogep_torzset_es_feketedobozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfbbd74-89df-41e3-8f61-ffe5bc71dede","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Megtalalhattak_az_indonez_repulogep_torzset_es_feketedobozat","timestamp":"2018. október. 31. 16:49","title":"Megtalálhatták az indonéz repülőgép törzsét és feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy hírlett, egy cégre szabták a MÁV tenderét, mégsem ők nyertek. Ám az sem végezheti el a munkát, aki győzött.","shortLead":"Úgy hírlett, egy cégre szabták a MÁV tenderét, mégsem ők nyertek. Ám az sem végezheti el a munkát, aki győzött.","id":"20181031_Zavaros_palyazat_miatt_kesnek_honapokat_a_vasut_jegyautomatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f276e41a-6a6a-40ae-88ce-b622c3410fc8","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Zavaros_palyazat_miatt_kesnek_honapokat_a_vasut_jegyautomatai","timestamp":"2018. október. 31. 10:39","title":"Zavaros pályázat miatt késnek hónapokat a vasút jegyautomatái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki szerint komoly fenyegetést jelent a legnépszerűbb videómegosztóra és a feltöltésekből élő tartalomgyárosokra. ","shortLead":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki...","id":"20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf37a99-45d1-4a7a-aab7-cf7342ce7b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. október. 31. 08:03","title":"A YouTube vezetője figyelmeztet: rosszul járhatnak a netezők az új EU-s szabály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0c3c4e-c4f8-465f-b984-0b88bd40eaa2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201844_jaj_alegyozotteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc0c3c4e-c4f8-465f-b984-0b88bd40eaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea1baa7-b161-49fd-9fa7-4e4fad50180f","keywords":null,"link":"/itthon/201844_jaj_alegyozotteknek","timestamp":"2018. október. 31. 09:30","title":"Farkas Zoltán: Jaj a legyőzötteknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","shortLead":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","id":"20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019eea3-6ce7-4e9c-8ada-c55184106af6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. október. 30. 20:32","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztost nevezett ki Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]