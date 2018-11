Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","shortLead":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","id":"20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd074d90-bb65-4517-8345-b18a9dbc9814","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 04. 16:38","title":"Szolgáltak és védtek: százöt bűnőzőt értek tetten egy nap alatt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","shortLead":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","id":"20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b03a0f-b96a-43aa-b5f3-e0a20c7d0c20","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","timestamp":"2018. november. 04. 15:42","title":"Fókák támadtak egy horgászra, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével, az androidos csúcsgép ellen azonban most az iPhone XR-t is bevetették.","shortLead":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével...","id":"20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d5d308-2872-4459-ba1c-8f66365c21d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","timestamp":"2018. november. 05. 10:33","title":"Ezzel nem fog eldicsekedni a Samsung: a legolcsóbb új iPhone-tól is kikapott a Note9 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év alatt fokozatosan visszavonul; több száz település szemétszállítása került bajba, amíg a kormány nem adott gyorssegélyt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év...","id":"20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6bd98c-21cf-47bc-a71f-90483218f2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","timestamp":"2018. november. 04. 10:00","title":"És akkor a NER ránézett a térképre: nicsak, ott a Fertő tó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","shortLead":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","id":"20181104_burger_king_hazhozszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d487046-a857-4ef7-bd42-8b2ac2265826","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_burger_king_hazhozszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 08:44","title":"Olyan autósokkal reklámoz a Burger King, akik belehajtottak egy-egy éttermükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","shortLead":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","id":"20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d4392-bfcc-4e51-bebe-e5a1535140e8","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","timestamp":"2018. november. 03. 17:10","title":"Szervezett bűnözéssel gyanúsítja az USA a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","shortLead":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","id":"20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910ed9a-d7dd-4c62-a09c-c75d4b862147","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","timestamp":"2018. november. 05. 05:50","title":"Saját tanítványa végzett egy amerikai kiképzőtiszttel Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít szolgálatot. ","shortLead":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít...","id":"20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fd4ea-94e4-43f7-9a2f-043561d1ae7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","timestamp":"2018. november. 05. 13:21","title":"Jugoszláv retro: hogy tetszik ez a szupermodern 2018-as Zastava?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]