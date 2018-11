Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","shortLead":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","id":"20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf06ea0c-c1cd-4562-bd29-bd38e3565dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2018. november. 05. 12:42","title":"Pár óra alatt kilenc autót tört fel két fiatal egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb47150f-6c4f-476f-8935-85b5e84c338e","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Jócskán felértékelődtek a budapesti belvárosi ingatlanok, áruk már a zöldövezetben lévőkét közelíti. Egyre többen ugyanis az alapján vesznek lakást, hogy azt ki tudják adni, az könnyen megközelíthető, a szolgáltatások pedig gyorsan elérhetők legyenek. Márpedig e tulajdonságok inkább a főváros belső kerületeit jellemzik. \r

","shortLead":"Jócskán felértékelődtek a budapesti belvárosi ingatlanok, áruk már a zöldövezetben lévőkét közelíti. Egyre többen...","id":"takarekcsoport_20181105_Hol_erdemesebb_most_lakast_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb47150f-6c4f-476f-8935-85b5e84c338e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859645e4-e0c4-4384-90dd-b5f398a976ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20181105_Hol_erdemesebb_most_lakast_venni","timestamp":"2018. november. 05. 20:31","title":"Hol érdemesebb most lakást venni: zöldövezetben vagy a belvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke meggondolta magát, szerinte nem aktuálisak a kérdések.","shortLead":"A Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke meggondolta magát, szerinte nem aktuálisak a kérdések.","id":"20181106_Orbanrol_es_Felcsutrol_kerdeztek_KissRigo_Laszlo_letiltotta_a_Magyar_Hangnak_adott_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41816f9c-5361-455d-9132-34a3df10781a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Orbanrol_es_Felcsutrol_kerdeztek_KissRigo_Laszlo_letiltotta_a_Magyar_Hangnak_adott_interjujat","timestamp":"2018. november. 06. 10:31","title":"Orbánról és Felcsútról kérdezték, Kiss-Rigó László letiltotta a Magyar Hangnak adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","shortLead":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","id":"20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac11de-d219-4f45-9a63-432a4c809e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 06. 15:03","title":"Most tüntetnek a cafetériáért a szakszervezetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","shortLead":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","id":"20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1ee83-0dd2-409e-9472-1ccff6f38c91","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","timestamp":"2018. november. 05. 11:34","title":"Néhány órával az esküvő után halt meg a friss házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","shortLead":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","id":"20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb05e6-f726-44ba-b3a4-02436137f700","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 05. 07:48","title":"Nem csak a családpolitikáról fog szólni az új nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k és hűtőgázok.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k...","id":"20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09a0fb-54af-4f8d-a7ed-f62c29b8a3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","timestamp":"2018. november. 05. 17:33","title":"Jó hír érkezett az ózonrétegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]