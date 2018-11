Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","shortLead":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","id":"20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc1ad7-7998-492d-a183-54d84aebae7f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","timestamp":"2018. november. 04. 12:30","title":"És ön mihez fog kezdeni, ha nem lesz rendes nyugdíja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","id":"20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99508d-5901-48d6-9d1a-f6ab240da381","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","timestamp":"2018. november. 05. 06:53","title":"Lopott autóval vitte haza zsákmányát a budapesti tolvaj, de nem sokáig örülhetett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30dd65c-939e-49ad-b952-08ff871a88f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","timestamp":"2018. november. 04. 12:00","title":"Ez történt: bajban a Föld, lényegében segélykiáltást tett közzé a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost. Mark Carney, a brit jegybank kormányzója a londoni tudománytörténeti múzeumban hirdette meg a programot, tekintettel arra, hogy az újjászülető bankó a tervek szerint valamely tudományos híresség portréját viseli majd.","shortLead":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost...","id":"20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909f965-ed23-4e67-9237-b99e12dad822","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","timestamp":"2018. november. 04. 15:03","title":"Stephen Hawking is kerülhet az új 50 fontos bankjegyre, indul az igazi lakossági konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Kormányozható lesz-e Amerika a következő két évben vagy a politikai bénultság lesz úrrá Washingtonon? Vélemény.","shortLead":"Kormányozható lesz-e Amerika a következő két évben vagy a politikai bénultság lesz úrrá Washingtonon? Vélemény.","id":"20181104_Miert_nagy_a_tetje_Amerika_idokozi_valasztasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36dda0-1b9c-4900-a3c5-80d29c59cd1b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181104_Miert_nagy_a_tetje_Amerika_idokozi_valasztasanak","timestamp":"2018. november. 04. 11:26","title":"Miért nagy a tétje Amerika időközi választásának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi sikerei ellenére is vesztesként távozik majd a német politikai életből, a másik pedig az, hogy 2021-re tervezett visszavonulásáig még sok válságon úrrá kell lennie. Még akkor is, ha a politikai elemzők szerint a pártelnöki tisztet is otthagyó Merkel nem lesz „béna kacsa”. ","shortLead":"Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi...","id":"20181104_A_nemetek_mar_latjak_hogy_felfordulas_jon_csak_azt_nem_tudjak_mekkora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f2df7-b84d-4233-845f-5cfa867ba821","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_nemetek_mar_latjak_hogy_felfordulas_jon_csak_azt_nem_tudjak_mekkora","timestamp":"2018. november. 04. 18:00","title":"A németek már látják, hogy felfordulás jön, csak azt nem tudják, mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e951695-78e2-4b40-95b4-1e3eff93c984","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"\"Gyors és kiváló autót akartam építeni: a legjobbat a maga kategóriájában\" - így emlékezett az alapító W. O. Bentley cége első saját gyártású autójára. A Bentley története a Klasszikus autók könyvéből.","shortLead":"\"Gyors és kiváló autót akartam építeni: a legjobbat a maga kategóriájában\" - így emlékezett az alapító W. O. Bentley...","id":"20181104_bentley_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e951695-78e2-4b40-95b4-1e3eff93c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6114f13b-9643-41cf-94ed-8ed2e71f2e99","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181104_bentley_tortenete","timestamp":"2018. november. 04. 19:15","title":"\"Gyors és kiváló autót akartam építeni\" - a Bentley rövid története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f86cff-a5c7-4c23-a2e0-e5f6c1311408","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors úgy tudja, a férfi új jogosítványt csináltatott magának a baleset után, amelyet csak nemrég vettek tőle vissza. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a férfi új jogosítványt csináltatott magának a baleset után, amelyet csak nemrég vettek tőle vissza. ","id":"20181106_Veronai_buszbaleset_siman_csinaltatott_uj_jogositvanyt_a_vadlott_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f86cff-a5c7-4c23-a2e0-e5f6c1311408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea6c76f-acfb-4253-9e58-61530be5100e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Veronai_buszbaleset_siman_csinaltatott_uj_jogositvanyt_a_vadlott_sofor","timestamp":"2018. november. 06. 07:14","title":"Veronai buszbaleset: simán csináltatott új jogosítványt a vádlott sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]