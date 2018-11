Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","shortLead":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","id":"20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e6406-ef53-4b5e-8d84-87473869a38a","keywords":null,"link":"/idojaras/20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 07. 05:22","title":"Lassan, de biztosan érkezik az ősz, három megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","shortLead":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","id":"20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27fe73a-1010-4fd5-8ef5-5b77d822f081","keywords":null,"link":"/sport/20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","timestamp":"2018. november. 07. 21:31","title":"Doppingolt lóval nyert a Kishuszár Vágta győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e99e33e-c027-408e-aeb2-aaf5537b5d6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezményes lakásáfát érintő módosítást tervez a kormány: a Pénzügyminisztérium az idén novemberben már engedéllyel rendelkező lakásoknál 2023 végéig kitolná az 5 százalékos áfa határidejét. Több tízezer lakás építtetője jutna levegőhöz – nem kell kapkodniuk a kivitelezéssel, és a lakásdrágulás üteme is csökkenhet, az építőiparban foglalkoztatott több mint 300 ezer embernek pedig megmaradhat a munkája.","shortLead":"A kedvezményes lakásáfát érintő módosítást tervez a kormány: a Pénzügyminisztérium az idén novemberben már engedéllyel...","id":"20181107_Enyhitheti_a_lakasdragulast_az_afahatarido_meghosszabbitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e99e33e-c027-408e-aeb2-aaf5537b5d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c22e657-e6e8-43d1-908b-f56b17e386d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Enyhitheti_a_lakasdragulast_az_afahatarido_meghosszabbitasa","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Enyhítheti a lakásdrágulást az áfahatáridő meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","shortLead":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","id":"20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af1ae9c-72ed-4584-8e79-805b001876cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","timestamp":"2018. november. 07. 07:40","title":"Közép-amerikai menekültek: több ezren Mexikót választották az USA helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanjai után, az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban élők részére is ingyenessé váljon a kéményseprés, amennyiben azt elfogadja az Országgyűlés.","shortLead":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő...","id":"20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa7df19-8831-450d-97fe-4d7f0a7d66c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","timestamp":"2018. november. 06. 16:30","title":"Ezreknek lehet ingyenes a kéményseprés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","shortLead":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","id":"20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3217994-698a-40d2-868d-1f7cbc3e7630","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 06. 16:26","title":"Kovács Zoltán megint megtalálta Guy Verhofstadtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","id":"20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794a10c-b4c6-47b9-9fd5-ee38d76d8b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","timestamp":"2018. november. 06. 18:03","title":"Betiltaná az állatkísérleteket a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású sorozatán. A Mars – Utunk a vörös bolygóra második évadjával folytatódik novemberben.","shortLead":"Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású...","id":"20181106_national_geographic_mars_utunk_a_voros_bolygora_2_evad_korda_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06230318-c2d3-4ab7-afcf-a9b3736d86fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_national_geographic_mars_utunk_a_voros_bolygora_2_evad_korda_studio","timestamp":"2018. november. 06. 19:03","title":"Üdv a Marson! Indul a National Geographic sorozata, amit Magyarországon forgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]