[{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki egy friss amerikai kutatásból.","shortLead":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki...","id":"20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506191dd-9255-40e1-9c7b-03042015fe04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","timestamp":"2018. november. 08. 09:33","title":"Megkérdezték a felhasználókat, milyen videókat néznek a YouTube-on – meglepő eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","shortLead":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","id":"20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0711b2d5-e5b5-444d-b87c-eb2f9c7c0944","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","timestamp":"2018. november. 08. 05:57","title":"Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában.","shortLead":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely...","id":"20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94cc66-0da2-4d29-a14c-299a71bda302","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","timestamp":"2018. november. 09. 14:46","title":"Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök szerdai sajtótájékoztatóján. A CNN szerint a döntés precedens nélküli.","shortLead":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök...","id":"20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe8fd8-4f3c-4d07-a0e5-e91cdd48b437","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","timestamp":"2018. november. 08. 06:50","title":"Vitázott Trumppal, kitiltották a Fehér Házból a CNN tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A következő három-öt évben több tízmilliárdos fejlesztések kezdődhetnek a Hunguest Hotelsnél, fokozatosan kategóriát váltanak a háromcsillagos szállodáik.","shortLead":"A következő három-öt évben több tízmilliárdos fejlesztések kezdődhetnek a Hunguest Hotelsnél, fokozatosan kategóriát...","id":"20181109_meszaros_lorinc_konzum_nyrt_hunguest_hotels_tizmilliardos_fejlesztesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5dfb94-8989-4658-8f9b-81189cd52942","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_meszaros_lorinc_konzum_nyrt_hunguest_hotels_tizmilliardos_fejlesztesek","timestamp":"2018. november. 09. 07:36","title":"Tízmilliárdos nagyságrendű fejlesztések jönnek Mészárosék szállodaláncánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő. ","shortLead":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más...","id":"20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afdedc-d9f8-4fec-8e5e-88916b2dd82e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","timestamp":"2018. november. 07. 20:45","title":"Puzsér nem kedveli a CEU-t, de kiáll mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. Volner János, Apáti István és Fülöp Erik szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott: mindhárman kérték felvételüket a nemrég alakult pártba.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. Volner...","id":"20181107_volner_janos_toroczkai_laszlo_duro_dora_jobbik_mi_hazank_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59be8f7-90a3-44bb-b088-7e6e4e0d12af","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_volner_janos_toroczkai_laszlo_duro_dora_jobbik_mi_hazank_mozgalom","timestamp":"2018. november. 07. 15:43","title":"Volnerék megtalálták Toroczkaiéknál az igazi Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]