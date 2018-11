Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos átlagnál is rosszabb a helyzet munkaerő-utánpótlásban, a létszámhiány mellett a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az újonnan munkába állók nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, szakirányú képzettséggel.","shortLead":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos...","id":"20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dd4984-21b7-4e7f-86ca-4f8b4a66f24a","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","timestamp":"2018. november. 08. 06:08","title":"Ha minden így marad, lassan eltűnnek a tetőfedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköréből.","shortLead":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3753cc1-5e74-44fb-84dc-a9b0ab563a41","keywords":null,"link":"/sport/20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","timestamp":"2018. november. 08. 07:32","title":"Elképesztő fordítással vette be Torinót a Manchester United – videón a gólok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google Térképbe, ami valós időben jelzi a baleseteket és a sebességmérést. Mi lesz így a Waze-zel?","shortLead":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google...","id":"20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b7b23-bf4c-41a1-a2f6-e99409fd8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:03","title":"Rég nem jött már ilyen hasznos új funkció a Google Térképbe, mint ami most érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple AirPodsára, és nem véletlenül.","shortLead":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple...","id":"20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ef145-cab2-43a2-be44-6b17422e9cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","timestamp":"2018. november. 08. 13:03","title":"Nem AirPods, AirDots: a Xiaomi megcsinálta az olcsó bluetooth-os fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök szerdai sajtótájékoztatóján. A CNN szerint a döntés precedens nélküli.","shortLead":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök...","id":"20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe8fd8-4f3c-4d07-a0e5-e91cdd48b437","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","timestamp":"2018. november. 08. 06:50","title":"Vitázott Trumppal, kitiltották a Fehér Házból a CNN tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői alól húzta ki a lakásokat, de nyomozás folyik ellene egy szürreális állványlopási ügyben is. ","shortLead":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői...","id":"20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd4847-c230-4b5f-bdb6-e849fb411ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","timestamp":"2018. november. 09. 11:58","title":"A rendőrség után a GVH is rászállt a sok vevő által bepanaszolt építőipari cégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át véleményszabadságig. A néppárti kongresszus EU-s értékekről szóló határozatának első négy mondata egy magyar ellenzéki párt közleményében is állhatna. Ehhez képest Deutsch Tamás tegnap még arról számolt be, a liberális szó kimaradt a szövegből, és ezt a Fidesz irányába tett elmozdulásként értékelte. Update: megtaláltuk a kivett liberális szót, de nincs benne sok köszönet.","shortLead":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át...","id":"20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff669db1-d9bf-40ba-83b5-7ba70fab8857","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","timestamp":"2018. november. 08. 15:58","title":"Mégis ott van a liberális szó a néppárti határozatban, a Fidesz meg is szavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","shortLead":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","id":"20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a710630-9669-4fdb-8cdc-021a656c38fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","timestamp":"2018. november. 08. 21:00","title":"Több mint 100 millió forintot adtak Hawking kerekesszékéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]