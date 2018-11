Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"18-20 fokos meleg, eső nélkül - ez várható. ","shortLead":"18-20 fokos meleg, eső nélkül - ez várható. ","id":"20181108_A_hetvegere_sem_romlik_el_az_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014114c-fc9d-4915-ad0d-5db47d1fa259","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_hetvegere_sem_romlik_el_az_ido","timestamp":"2018. november. 08. 16:26","title":"Hétvégére sem romlik el az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","shortLead":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","id":"20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeda127-2014-437a-80ca-6e2bc47d8e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 13:16","title":"Tibeti önégetés a kommunista elnyomás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre, a rendőrök végül lelőtték.","shortLead":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre, a rendőrök végül lelőtték.","id":"20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5d0ff-b313-4241-bef4-dcb975658ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 08. 09:39","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai bárban, 13 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök szerdai sajtótájékoztatóján. A CNN szerint a döntés precedens nélküli.","shortLead":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök...","id":"20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe8fd8-4f3c-4d07-a0e5-e91cdd48b437","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","timestamp":"2018. november. 08. 06:50","title":"Vitázott Trumppal, kitiltották a Fehér Házból a CNN tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280f8d25-61fb-4619-b8cd-cec908008098","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2050-re minden második ember szemüveges lesz, de a piac már most is dinamikusan bővül.\r

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2050-re minden második ember szemüveges lesz, de a piac már most is...","id":"20181107_Mateszalkan_mar_nyomtatjak_a_szemuveglencset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280f8d25-61fb-4619-b8cd-cec908008098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd277c-fd2b-46c4-82cf-e99e2278535a","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Mateszalkan_mar_nyomtatjak_a_szemuveglencset","timestamp":"2018. november. 07. 13:45","title":"Az országban már több helyen nyomtatják a szemüvegkereteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek Ligája-meccsen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek...","id":"20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fc7e9-ea73-433a-974d-efbed2072677","keywords":null,"link":"/sport/20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 07. 17:58","title":"Eltiltotta Marco Rossit az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","id":"20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813b758-8ed3-4f21-8991-cae9ac0262d7","keywords":null,"link":"/sport/20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","timestamp":"2018. november. 08. 10:04","title":"Mourinho hozta a formáját, aztán megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d51d0-27ad-4365-86e4-12b3707c200b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Igy_is_lehet_tobb_mint_73_ezer_elhunyt_katonara_egyenkent_emlekezni_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056d51d0-27ad-4365-86e4-12b3707c200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e74e06-92e4-4b18-af2f-3dc6f0d70898","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Igy_is_lehet_tobb_mint_73_ezer_elhunyt_katonara_egyenkent_emlekezni_foto","timestamp":"2018. november. 07. 15:13","title":"Így is lehet több mint 73 ezer elhunyt katonára egyenként emlékezni (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]