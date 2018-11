Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","shortLead":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","id":"20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2d58f-8301-47cd-b02d-63128e6833a1","keywords":null,"link":"/idojaras/20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","timestamp":"2018. november. 09. 05:42","title":"Ne tévessze meg a hideg hajnal, pulóveres idő lesz délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15b5412-8a19-4d41-bd1b-7b62d5f07029","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A nemi szocializáció során elsajátított minták felülírhatóak – foglalta össze Szextörténetek című új könyvének legfőbb tanulságát Singer Magdolna a HVG Pszichológia Extra legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén. Az est vendégei egyebek mellett arról is szót ejtettek, hogyan kell(ene) beszélgetni a szexualitásról, és ha ilyen jó a szex, miért tűnik el olyan hamar a házasságokból.","shortLead":"A nemi szocializáció során elsajátított minták felülírhatóak – foglalta össze Szextörténetek című új könyvének legfőbb...","id":"20181109_A_szex_stresszforras_pedig_oromforras_is_lehetne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15b5412-8a19-4d41-bd1b-7b62d5f07029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6e9dff-7ff3-4ef0-b2a5-ab42c9dc0da4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181109_A_szex_stresszforras_pedig_oromforras_is_lehetne","timestamp":"2018. november. 09. 07:10","title":"A szex stresszforrás, pedig örömforrás is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal. Természetesen újrafestésre sem telt.","shortLead":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal...","id":"20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3fb017-a02e-4062-8d1c-523def7169c8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","timestamp":"2018. november. 09. 12:42","title":"Büszkén adta át a képviselő az ötméteres, göröngyös buhera-kerékpárutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás bérleti díja.","shortLead":"Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás...","id":"20181108_Helsinki_Bizottsag_A_hajlektalanok_bebortonzese_nem_csak_embertelen_draga_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37a0694-962f-4710-9dba-c378ef7c11a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Helsinki_Bizottsag_A_hajlektalanok_bebortonzese_nem_csak_embertelen_draga_is","timestamp":"2018. november. 08. 19:45","title":"Helsinki Bizottság: A hajléktalanok bebörtönzése nem csak embertelen, drága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","shortLead":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","id":"20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a710630-9669-4fdb-8cdc-021a656c38fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","timestamp":"2018. november. 08. 21:00","title":"Több mint 100 millió forintot adtak Hawking kerekesszékéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","shortLead":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","id":"20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552f0b3-37e2-4da7-86ff-f50beee0e5c6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","timestamp":"2018. november. 09. 07:16","title":"Egy jó keltánál fenyőillatú levágott fejek díszelegtek a ház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","shortLead":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","id":"20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d345ba-ef7c-4063-8ece-9dc1fdaa4230","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 09. 14:02","title":"Verhofstadt pártcsaládjához csatlakozott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450d0409-37d1-492f-9a96-a22dbf786b3d","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly hagyományokkal. Tudták, hogy egy ideje már egy fiatal magyar dizájneren múlik az, hogy hogyan néznek ki ennek az ikonnak a frissebb modelljei?","shortLead":"A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly...","id":"20181110_interju_varga_peterrel_porsche_vezeto_tervezo_911","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450d0409-37d1-492f-9a96-a22dbf786b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef05fdd-0fc4-4681-8f2b-91ef89192344","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_interju_varga_peterrel_porsche_vezeto_tervezo_911","timestamp":"2018. november. 10. 07:00","title":"Miért van kipufogó egy elektromos Porschén? – Interjú Varga Péterrel, a Porsche vezető dizájnerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]