[{"available":true,"c_guid":"35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","shortLead":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","id":"20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b40d6a-5cce-4065-bcda-83272b37e02f","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","timestamp":"2018. november. 11. 08:05","title":"Orbán Viktor egykori barátja szobrot kapott Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","shortLead":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","id":"20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868341a-edca-486f-8271-99902b4f3221","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2018. november. 10. 16:23","title":"Magyar alkotás is van az Európai Filmdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok közös világhatalmáról beszélt.","shortLead":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok...","id":"20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2320f-fd31-4bb0-a6cf-86cde19df336","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","timestamp":"2018. november. 10. 16:09","title":"Zsidó világhatalomról, szabadkőművességről írt a Fidesz jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, ezért ez kevésbé jelent szegénységi kockázatot.","shortLead":"A politikus szerint ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, ezért ez kevésbé jelent...","id":"20181111_Novak_Katalin_arrol_miert_kell_nemzeti_konzultacio_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c896cfc-55d1-4281-8ab7-dd68665e2590","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Novak_Katalin_arrol_miert_kell_nemzeti_konzultacio_Gyurcsany","timestamp":"2018. november. 11. 08:43","title":"Novák Katalin arról, miért kell nemzeti konzultáció: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","shortLead":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","id":"20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b2c91-44d5-4ebe-a0cc-6ddbfc2eabcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","timestamp":"2018. november. 10. 18:24","title":"Kiégett egy autó a Pusztaszeri úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány hétig - rovatunk tagjait is ellátták ebéddel. Ettünk drágán íztelen, lisztes, sűrű izét, de olyan meggylevest is, amely lepipálta a nagymama eddig utolérhetetlennek hitt főztjét. Lássuk az eredményt!","shortLead":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány...","id":"20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1129513-3720-4a27-adf6-23f12ccb1850","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","timestamp":"2018. november. 12. 14:45","title":"Schobert Norbitól Laci bácsin át Béres Alexandráig: mivel etetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]