Súlyos sértés- így kommentált Twitteren Donald Trump, aki amerikai fegyvereket akar eladni mindenkinek. Neki viszont a CNN televízióban Fareed Zakaria műsorában azt üzente a francia elnök: Trumpnak igaza van, az európaiaknak valóban többet kell költeniük a hadseregre, de nem azért, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak, hanem azért, hogy vegyenek európait.



Franciaország Európa egyik legnagyobb fegyverexportőre



Erre a fontos tényre a Politico című brüsszeli lap hívta fel a figyelmet, amely pedig általában nagy híve Emmanuel Macron-nak. A francia államfő szponzorai között ott vannak a francia fegyvergyárak, amelyek örömmel üdvözölnének egy közös európai hadsereget, amely nem amerikai fegyvereket vásárol, hanem például franciát. Macron elnök nagyon is komolyan veszi ezt a szerepét is:



A De Gaulle repülőgéphordozó fedélzetéről nyilatkozik a legnézettebb francia televíziónak



Trump amerikai fegyvereket, Macron pedig franciákat akar eladni az európai hadseregeknek, melyek elszántan fegyverkeznek, miközben senki sem tudja: ki vagy mi fenyegeti valójában Európát. A NATO főtitkára, aki a Deutsche Wellenek nyilatkozott úgy igyekezett feloldani a konfliktust, hogy kell európai hadsereg, de a NATO-n belül. Az észak-atlanti szervezet most van túl egy nagy hadgyakorlaton Skandináviában, ahol 50 ezer katona mutatta meg Putyinnak, hogy készek megvédeni a határokat.



Aki hisz az orosz fenyegetésben, az amerikai fegyvereket vásárol



Norvégia, Lengyelország, Románia és a balti államok Amerikában bíznak és nem egy közös európai hadseregben. Ezért több milliárd dollár értékben vásárolnak amerikai fegyvereket. Lengyelország egyenesen 2 milliárd dollárt ajánlott Donald Trumpnak, hogy állomásoztasson tartósan komoly amerikai erőt a keleti határ közelében.

A hadiipar óriási lendületet adhat a lassuló gazdaságnak



Franciaország gazdasági növekedése egyre lassul, az életszínvonal stagnál, Macron elnök népszerűsége a mélyponton. Ebben a helyzetben a fegyverek exportja kiutat jelenthet. Donald Trump első elnöki útja is Szaúd-Arábiába vezetett, ahol 150 milliárd dollár értékű fegyverüzletet hozott tető alá. Ekkora pénzt az európai szövetségesektől nem remélhet, de a kicsit is meg kell becsülni, hiszen az amerikai konjunktúra sem tart örökké.



A Dassault informatikai cége ma már több pénzt hoz, mint a fegyverek



Az informatikai forradalom a hadiiparból indult, ezért is van az Egyesült Államoknak szinte behozhatatlan előnye. Erre Franciaországban is rájöttek, a legnagyobb fegyverexportőr, a Dassault immár informatikát is exportál. Emmanuel Macron épp arra alapozná a szuverén Európát, hogy egységes gazdasági és katonai rendszerben versenyképes lehetne akár az Egyesült Államokkal is. Egy-két dolog persze még hiányzik: európai egység sehol sincsen, bár Magyarország például támogatja a közös európai hadsereget. "Mi azt mondjuk a magyaroknak, lengyeleknek és finneknek, hogy a közös európai hadsereg megvéd titeket!"- mondta Emmanuel Macron a Global Public Square-n a CNN televízióban.



Nem a távoli jövő ábrándja a közös hadsereg éppúgy, mint az eurozóna nagy reformja?



Emmanuel Macron ambiciózus terveiből eddig vajmi kevés valósult meg. A nagy reformokhoz ugyanis pénz kell meg politikai támogatás. Macronnak egyik sincs. Franciaország még mindig magas államadóssággal küszködik, a költségvetési hiányt még most sem képesek kordában tartani. Amikor Macron első költségvetésében pénzt vett el a katonáktól, akkor a vezérkari főnök lemondott. Pénz nélkül a haderőreform sem megy.

Európában Németország nélkül nem lehet közös programot csinálni, de Macron partnere, Angela Merkel kancellár meggyengült. Nem reformokon gondolkodik, hanem a túlélésen. Ilyen feltételek között nehéz lesz a francia elnöknek valami biztatót mondani a Charles de Gaulle repülőgéphordozó fedélzetéről. Pedig a közvélemény erre vár. Szép szavak biztosan lesznek: a CNN nézői megtudhatták, hogy Macron patrióta míg Trump nacionalista. Macron szerint ez azt jelenti, hogy Trumpot csak Amerika érdekli, és mindenki másra fütyül. A francia elnök ezt nem teheti meg, mert Franciaország önmagában nem versenyképes a világban. Csakis Európa lehetne az, de ehhez valamilyen megvalósítható program és támogatók kellenének. Egyelőre mindegyikből hiány van. (Via Politico, CNN, Deutsche Welle)