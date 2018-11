Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Galaxy svéd futballistáját választották a legjobb új játékosnak az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A Los Angeles Galaxy svéd futballistáját választották a legjobb új játékosnak az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban.","id":"20181113_zlatan_ibrahimovic_los_angeles_galaxy_ev_ujonca_mls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaffda6-b4cc-41cd-8934-3c559a975fdc","keywords":null,"link":"/sport/20181113_zlatan_ibrahimovic_los_angeles_galaxy_ev_ujonca_mls","timestamp":"2018. november. 13. 12:09","title":"37 évesen lett az év újonca Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint Melania Trump emberei az afrikai körútja során vesztek össze Trump helyettes nemzetbiztonsági tanácsadójával. ","shortLead":"Sajtóértesülések szerint Melania Trump emberei az afrikai körútja során vesztek össze Trump helyettes nemzetbiztonsági...","id":"20181114_Melania_Trump_kirugatna_Trump_egyik_tanacsadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19d1ec-30f4-49f1-974b-542e5533bc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Melania_Trump_kirugatna_Trump_egyik_tanacsadojat","timestamp":"2018. november. 14. 07:19","title":"Melania Trump kirúgatná férje egyik tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkokat is terveztek köré, valamint egy új gyalogos-kerékpáros hidat. ","shortLead":"Parkokat is terveztek köré, valamint egy új gyalogos-kerékpáros hidat. ","id":"20181114_Modositottak_a_Dunapartok_epitesi_szabalyzatat_az_uj_atletikai_stadion_kedveert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9f090-687a-4dff-aa9d-6011bf6006ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Modositottak_a_Dunapartok_epitesi_szabalyzatat_az_uj_atletikai_stadion_kedveert","timestamp":"2018. november. 14. 14:44","title":"Módosították a Duna-partok építési szabályzatát az új atlétikai stadion kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő amerikai követe szerint Ferenc pápa aggódik az egyház lelki közössége miatt.","shortLead":"A katolikus egyházfő amerikai követe szerint Ferenc pápa aggódik az egyház lelki közössége miatt.","id":"20181113_A_papa_utasitasara_nem_szavazhatott_a_zaklatasi_ugyek_kivizsgalasarol_az_amerikai_puspoki_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c79ec46-e47a-45f9-bd7a-792ff53906d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_A_papa_utasitasara_nem_szavazhatott_a_zaklatasi_ugyek_kivizsgalasarol_az_amerikai_puspoki_konferencia","timestamp":"2018. november. 13. 05:25","title":"A pápa utasítására nem szavazhatott a zaklatási ügyek kivizsgálásáról az amerikai püspöki konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","shortLead":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","id":"20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69dadb3-5dbf-445c-acac-2e7ed641c4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","timestamp":"2018. november. 13. 10:50","title":"Rekordösszeget fizetett egy ínyenc ezért a szarvasgombáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyaroknak csak Soros és a migráció jutott, Brüsszelnek kifinomultabban igyekszik cáfolni a Sargentini-jelentés állításait a kormány. Kormányzati kijelentések kommentár nélkül.","shortLead":"Magyaroknak csak Soros és a migráció jutott, Brüsszelnek kifinomultabban igyekszik cáfolni a Sargentini-jelentés...","id":"20181113_sargentini_jelentes_ellencsapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805515a2-314f-4abd-b13e-adcd5e63faf5","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_sargentini_jelentes_ellencsapas","timestamp":"2018. november. 13. 20:00","title":" Így érvelnek ők – 131 oldalon értetlenkedik a kormány a Sargentini-jelentésre válaszolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6672ff-201e-423d-9853-93ea8fa1cf14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze itt is a gazdag birodalmiaknak vannak ilyen remek járműveik.","shortLead":"Persze itt is a gazdag birodalmiaknak vannak ilyen remek járműveik.","id":"20181112_dubai_rendor_repulo_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee6672ff-201e-423d-9853-93ea8fa1cf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43c8c0-cb8e-406e-9136-3510260e74d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_dubai_rendor_repulo_motor","timestamp":"2018. november. 13. 04:04","title":"Dubajban a rendőrök már olyan járművekkel mennek, mint a Jedi visszatérben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat ejtett. Kiderült, egy Call of Duty-játékos hívta rá a rendőröket.","shortLead":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat...","id":"20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21929bc-5dff-4875-acd7-d184f02b2277","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","timestamp":"2018. november. 14. 16:33","title":"20 év börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert megöltek miatta egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]