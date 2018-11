Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d2d2f1f-1ff8-405f-b471-ae4235ade46c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AFP tudósítója a nemrég megnyitott szír–jordániai határállomáson járt, Nassibban, és megdöbbent azon, amit látott.","shortLead":"Az AFP tudósítója a nemrég megnyitott szír–jordániai határállomáson járt, Nassibban, és megdöbbent azon, amit látott.","id":"20181114_Zsoldosbol_sutemenyarus_nehol_mar_viragzik_az_uzlet_a_sziriai_romokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2d2f1f-1ff8-405f-b471-ae4235ade46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12d20e4-1765-4051-a083-c066ce95dced","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Zsoldosbol_sutemenyarus_nehol_mar_viragzik_az_uzlet_a_sziriai_romokon","timestamp":"2018. november. 14. 10:56","title":"Zsoldosból süteményárus, néhol már virágzik az üzlet a szíriai romokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált arra, hogy a Fidesz megváltoztatná a civilek által gyűjtött adományok után járó források elosztását.","shortLead":"Így reagált arra, hogy a Fidesz megváltoztatná a civilek által gyűjtött adományok után járó források elosztását.","id":"20181114_Tordai_a_Parlamentben_COFCOFCOFCOFCOF__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7223ae0-de44-4e59-acf4-47383f25ccb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tordai_a_Parlamentben_COFCOFCOFCOFCOF__video","timestamp":"2018. november. 14. 15:46","title":"Tordai Bence a Parlamentben: CÖFCÖFCÖFCÖFCÖF – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják, pedig érdemes volna. Mutatjuk, miről van szó.","shortLead":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják...","id":"20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c3797d-ac43-49c2-97c3-9213d7c77ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","timestamp":"2018. november. 15. 12:33","title":"Van az új Androidban egy funkció, amellyel még nagyobb biztonságban tudhatja adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor az autóban való szexelés is gyakoribb jelenség lesz. ","shortLead":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor...","id":"20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b113ed0-bf64-41ff-922f-0b867e803f5c","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","timestamp":"2018. november. 14. 12:07","title":"Az önvezető autókat is a szex fogja eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724fdaf-e687-4316-87e9-f2361dbf70f3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szellemidézésre gyűltek össze a régi SZDSZ-esek: kedden lett volna ugyanis 30 éves a párt. Volt elnökökkel soroltattuk a párt legnagyobb hibáit, és arra is válaszoltak, a liberalizmus nem kell itthon vagy az SZDSZ-re nem volt szükség. ","shortLead":"Szellemidézésre gyűltek össze a régi SZDSZ-esek: kedden lett volna ugyanis 30 éves a párt. Volt elnökökkel soroltattuk...","id":"20181114_szdsz_30_szellemidezes_kuncze_horn_konrad_koszeg_peto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d724fdaf-e687-4316-87e9-f2361dbf70f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b2ad48-9d4a-461e-87e6-88b3ee487d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_szdsz_30_szellemidezes_kuncze_horn_konrad_koszeg_peto","timestamp":"2018. november. 14. 11:37","title":"Horn Gábor lebuktatta a Fideszt: a liberálisok jó része a kormánypártnál van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f5dd6-640c-4f20-a5d3-e3e2a1c0bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Pixel 3 típusú telefonjának egyik fontos újítása a Night Sight nevű funkció, amelyet kifejezetten éjszakai fotózáshoz terveztek. Bár nem tökéletes, az eredmény így is döbbenetes. Felköthetik a nadrágszárukat a gyártók, ez most tényleg telitalálat lett.","shortLead":"A keresőóriás Pixel 3 típusú telefonjának egyik fontos újítása a Night Sight nevű funkció, amelyet kifejezetten...","id":"20181115_google_pixel_3_pixel_3_xl_night_sight_funkcio_ejszakai_fotozas_mobillal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f5dd6-640c-4f20-a5d3-e3e2a1c0bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d24c4-119b-4353-a1d8-b722d8b095fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_google_pixel_3_pixel_3_xl_night_sight_funkcio_ejszakai_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 15. 13:33","title":"Olyat tud a Google új telefonja, hogy csak néz az ember: szinte tökéletes éjszakai fotókat lő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baf78ca-851b-4cd5-8f78-2b74e57d4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás tényét már hétfőn közölték, de az elkövető nemzetiségére csak később derült fény. ","shortLead":"A rablás tényét már hétfőn közölték, de az elkövető nemzetiségére csak később derült fény. ","id":"20181114_Magyar_ferfi_rabolt_ki_egy_osztrak_bankot_biciklivel_vitte_el_a_szajret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4baf78ca-851b-4cd5-8f78-2b74e57d4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1c37f3-22be-4fd9-8609-fb83879b21ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Magyar_ferfi_rabolt_ki_egy_osztrak_bankot_biciklivel_vitte_el_a_szajret","timestamp":"2018. november. 14. 09:27","title":"Magyar férfi rabolt ki egy osztrák bankot, biciklivel vitte el a szajrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9081bee-f040-458b-90b5-bac04470633c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt nem árulta el, melyik országban adta be menedékkérelmét a volt macedón miniszterelnök. Orbán jót nevetett azon, hogy Gruevszki nála aludt volna.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt nem árulta el, melyik országban adta be menedékkérelmét a volt macedón...","id":"20181115_Gulyas_Gergely_elarulta_hogyan_erkezett_utlevel_nelkul_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9081bee-f040-458b-90b5-bac04470633c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ab5cc-6bbb-4d6c-82b9-a859f1c96482","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Gulyas_Gergely_elarulta_hogyan_erkezett_utlevel_nelkul_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 15. 10:40","title":"Gulyás Gergely elárulta, hogyan érkezett útlevél nélkül Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]