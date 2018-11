Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös tekintettel az olyan érzékeny terepekre, mint a tejhozamú szarvasmarha-tenyésztés. Egy Győr melletti ultramodern tejgazdaságban jártunk, hogy megmutassuk, miként lesznek elégedettebbek a tehenek egy vezeték nélküli hálózatnak és az arra épülő infokommunikációs megoldásnak köszönhetően.","shortLead":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös...","id":"invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db838c92-58ae-4ea2-94b2-d3db0f98a15f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","timestamp":"2018. november. 21. 07:30","title":"Szenzorokkal még a tehenek is boldogabbak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokon át pénzt fogadtak el a határt átlépő külföldiektől. Velük együtt már 48 gyanúsított van. ","shortLead":"Hónapokon át pénzt fogadtak el a határt átlépő külföldiektől. Velük együtt már 48 gyanúsított van. ","id":"20181121_Elfogtak_meg_15_penzugyort_akik_sajat_zsebre_dolgoztak_Roszken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18ebe8c-5f3a-4c8c-beb0-70b64c1e5334","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Elfogtak_meg_15_penzugyort_akik_sajat_zsebre_dolgoztak_Roszken","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Elfogtak még 15 pénzügyőrt, akik saját zsebre dolgoztak Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint a bevándorlási hivatal elnöke nem hazudott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. ","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint a bevándorlási hivatal elnöke nem hazudott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. ","id":"20181120_Gruevszkiugy_A_BM_szerint_nem_hazudott_a_bevandorlasi_hivatal_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9c792-7725-459f-b2f3-0eb40947c9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszkiugy_A_BM_szerint_nem_hazudott_a_bevandorlasi_hivatal_elnoke","timestamp":"2018. november. 20. 18:32","title":"Gruevszki-ügy: A BM szerint nem hazudott a bevándorlási hivatal elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen alkalmazott, aki kéthetente ír beszámolót tapasztalatairól a Guardian-be.","shortLead":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen...","id":"20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302bee4-b0c7-41a8-987b-b20a28a2bd37","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","timestamp":"2018. november. 22. 13:57","title":"„Egyszer használatosak vagyunk” – kifakadt a világ leggazdagabb emberének alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb vállalkozás működött, mint egy évvel korábban – derül ki a Bisnode első félévet elemző tanulmányából. A leglátványosabb a konszolidáció a kereskedelemben, míg az építőiparban stagnálás tapasztalható. ","shortLead":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb...","id":"bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8cce-b6d2-4945-a9c1-14166f0a8315","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2018. november. 22. 12:19","title":"Csökkenő cégszámot hoz a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abfb625-9ed7-49a3-9a88-058a69977d14","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","timestamp":"2018. november. 22. 13:53","title":"Erős versenyző szállt ringbe a legjobb karácsonyi reklám címéért: egy ír kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","id":"20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4817822b-b3c1-4c2b-9571-fdf2d26ff9ba","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","timestamp":"2018. november. 21. 17:34","title":"Károly herceg kitüntette Hugh Laurie-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4aa12f-9a42-4e4b-bc36-2f9e4723c1e5","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk a jövőben, mire jut majd több idejük, hogyan tarthatnak lépést a változásokkal, tudnak-e majd egyszerűen és gyorsan informálódni, naprakészek, – és ahogy eddig is – nélkülözhetetlenek lenni? Mutatjuk a lehetséges válaszokat.","shortLead":"Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk...","id":"adozona_20181114_Igy_valhat_a_jovo_konyvelojeve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4aa12f-9a42-4e4b-bc36-2f9e4723c1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825459d2-c382-4d7b-95c4-1b98dd44c9d4","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20181114_Igy_valhat_a_jovo_konyvelojeve","timestamp":"2018. november. 21. 19:23","title":"Így válhat a jövő könyvelőjévé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"}]