Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott a mobilüzletág vezetőjének széke.","shortLead":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott...","id":"20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1da9d6-a3f6-47ef-ae09-514e0a95c016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","timestamp":"2018. november. 22. 10:03","title":"Kritikus helyzetben a Samsung mobilrészlege, repül a vezér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár Jánosnak nem tetszik a szegedi bíróság ítélete, szerinte a SZEVIÉP kedden börtönre ítélt vezetői helyett a szocialista politikusoknak kellene bűnhődniük.","shortLead":"Lázár Jánosnak nem tetszik a szegedi bíróság ítélete, szerinte a SZEVIÉP kedden börtönre ítélt vezetői helyett...","id":"20181121_Lazar_nem_szall_le_Botkarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801e5bf-8580-4e83-b790-fd90883a3a05","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Lazar_nem_szall_le_Botkarol","timestamp":"2018. november. 21. 12:10","title":"Lázár nem száll le Botkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777893f1-f1ea-4a9c-b962-4ed3e3057cba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sükrü Oytan néhány nappal korábban szívműtéten esett át, de a műsor előtt még úgy érezte, semmi baja.","shortLead":"Sükrü Oytan néhány nappal korábban szívműtéten esett át, de a műsor előtt még úgy érezte, semmi baja.","id":"20181121_Elo_adasban_kapott_szivrohamot_egy_torok_sportcsatorna_musorvezetoje__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777893f1-f1ea-4a9c-b962-4ed3e3057cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb724aa-994f-4f87-816f-de2cc055549e","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Elo_adasban_kapott_szivrohamot_egy_torok_sportcsatorna_musorvezetoje__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:19","title":"Élő adásban kapott szívrohamot egy török sportcsatorna műsorvezetője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16689de-ce36-41e6-95e8-138d05d8d796","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A line sitting, azaz az összecsukható székeken egész éjszaka üldögélő, akciókra váró vásárlók látványa eddig sem volt ismeretlen Amerikában, most azonban már cégek specializálódnak a bérsorbanállásra.","shortLead":"A line sitting, azaz az összecsukható székeken egész éjszaka üldögélő, akciókra váró vásárlók látványa eddig sem volt...","id":"20181121_Hodit_az_uj_uzlet_100_ezret_is_megkeres_egy_ejszaka_a_bersorbanallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16689de-ce36-41e6-95e8-138d05d8d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38634fdb-d31b-49f9-9560-7588d0ee0bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Hodit_az_uj_uzlet_100_ezret_is_megkeres_egy_ejszaka_a_bersorbanallo","timestamp":"2018. november. 21. 15:10","title":"Egy éjszaka alatt százezer forintnyi bevétel egy pofonegyszerű ötlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most épp a lázadó tagországok miatt.","shortLead":"Most épp a lázadó tagországok miatt.","id":"20181121_Elmaradhat_a_vasarnapi_Brexitcsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080d1812-b20f-43d0-b06e-07e37847791f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elmaradhat_a_vasarnapi_Brexitcsucs","timestamp":"2018. november. 21. 17:26","title":"Elmaradhat a vasárnapi Brexit-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","shortLead":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","id":"20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a2c276-0184-4f87-8ef3-3de1a31470ca","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","timestamp":"2018. november. 21. 12:09","title":"Két toportyánt lőttek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.","shortLead":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek...","id":"20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b4a6b-dde3-49b5-8772-f22158c07093","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","timestamp":"2018. november. 20. 21:58","title":"Ignatieff: Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","shortLead":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","id":"20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0812cf5-43db-4c6e-aa93-2be176a63e23","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:06","title":"Amerika nem adott volna menedékjogot Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]