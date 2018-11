Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális államtitkár, az illetékes bizottság alelnöke. Áfacsökkentés, a Nemzeti Kulturális Alap bezárása és a múzeumi ingyenjegyek megszüntetése – többek között ezek az ötletei.","shortLead":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális...","id":"20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894270e2-66e7-4340-98ba-1a6fb33799a0","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","timestamp":"2018. november. 22. 10:33","title":"L. Simonnak csalódást okozott Enyedi Ildikó díjnyertes filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák is rendelkeznek bizonyos szintű metakognitív képességekkel, ami azt jelenti, hogy tisztában vannak azzal, ha nincs elegendő információjuk egy probléma megoldásához, és emiatt igyekeznek több információhoz jutni, hasonlóan a főemlősökhöz – állapították meg a németországi Max Planck Történettudományi Intézet DogStudies laboratóriumának kutatói, akik a Learning & Behavior című folyóiratban publikálták az eredményeiket.","shortLead":"A kutyák is rendelkeznek bizonyos szintű metakognitív képességekkel, ami azt jelenti, hogy tisztában vannak azzal, ha...","id":"20181122_kutyak_metakognitiv_kepesseg_nemtudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bd009a-d381-48f1-824a-69767c1ba800","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_kutyak_metakognitiv_kepesseg_nemtudas","timestamp":"2018. november. 22. 19:03","title":"A tudósok rájöttek: a kutyák is tisztában vannak azzal, ha nem tudnak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d49992d-6d46-47ce-9d64-5c64d7843328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját.","shortLead":"A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját.","id":"20181122_Elnezte_a_rablo_egy_dzsiudzsicust_probalt_kirabolni_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d49992d-6d46-47ce-9d64-5c64d7843328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f443b239-6f89-491c-bb62-0d9081f3da5d","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Elnezte_a_rablo_egy_dzsiudzsicust_probalt_kirabolni_video","timestamp":"2018. november. 22. 12:16","title":"Elnézte a rabló, egy dzsiudzsicust próbált kirabolni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","shortLead":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","id":"20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ed205-7947-46dd-93af-3e3d0e954d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","timestamp":"2018. november. 22. 08:53","title":"Terrorelhárítók csaptak le a Dunaszerdahely ultráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen addig nem is lesz, amíg nem sikerült teljesen tisztázni ezt a kérdést, és amíg véglegesen meg nem állapítjuk, hogy szükség van-e pénzügyi korrekcióra.","shortLead":"Egészen addig nem is lesz, amíg nem sikerült teljesen tisztázni ezt a kérdést, és amíg véglegesen meg nem állapítjuk...","id":"20181122_Uzent_az_Europai_Bizottsag_az_Eliosugy_meg_nincs_lezarva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c3e3a-5fd1-432d-ae90-7d832d3f0eed","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Uzent_az_Europai_Bizottsag_az_Eliosugy_meg_nincs_lezarva","timestamp":"2018. november. 22. 15:38","title":"Üzent az Európai Bizottság: az Elios-ügy még nincs lezárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke.","shortLead":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom...","id":"20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80de7-6259-4147-a1b2-a66fbbf6e39c","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Toroczkai László a szegedi bérgyilkosnővel hirdeti a chipsgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kőtömbök a korábban bezárt Németvölgyi temetőből kerültek a folyómederbe.","shortLead":"A kőtömbök a korábban bezárt Németvölgyi temetőből kerültek a folyómederbe.","id":"20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03116db8-9cc2-45d8-93c6-1bc53b5cadb6","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. november. 23. 12:48","title":"Kiemelik a Dunából a nemrég felfedezett százéves sírköveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5c73e-c35e-4f4e-bf96-0d03ec64bafe","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","timestamp":"2018. november. 22. 07:18","title":"Beleejtette a pap a kisbabát a szenteltvízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]