[{"available":true,"c_guid":"52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem derült ki, hogy kik fizettek.","shortLead":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem...","id":"20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0194a500-9d74-4aef-be3b-03c3e73fef78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. november. 22. 14:02","title":"Valaki mégis befizette a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Névtelen kártyákra kapnak pénzt a migránsok; ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent; ezzel a terrorizmust finanszírozzák - így dörögnek már napok óta a kormánypolitikusok, élükön Orbán Viktorral. A helyzet azonban teljesen más, és ezt pontosan tudják a kormányban is.","shortLead":"Névtelen kártyákra kapnak pénzt a migránsok; ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent; ezzel a terrorizmust finanszírozzák...","id":"20181124Nevtelen_migranskartyak_mar_a_kerdesekben_sem_mond_igazat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd57d3b-b8a8-4d28-a60b-efd17cc2c239","keywords":null,"link":"/itthon/20181124Nevtelen_migranskartyak_mar_a_kerdesekben_sem_mond_igazat_a_kormany","timestamp":"2018. november. 24. 10:30","title":"Névtelen migránskártyák: a kormány már a kérdésekkel félrevezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2d7847-52b1-40c0-9dd7-09cd902fea3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vonatból kiözönlő tömeg elsodorta a szülőket, akik így kiejtették az egyéves gyereküket a kezükből. ","shortLead":"A vonatból kiözönlő tömeg elsodorta a szülőket, akik így kiejtették az egyéves gyereküket a kezükből. ","id":"20181123_Egy_baba_a_vonat_ala_esett_Indiaban_csodaval_hataros_modon_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d2d7847-52b1-40c0-9dd7-09cd902fea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc71a7-9532-4d99-8b68-467d1e43337d","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Egy_baba_a_vonat_ala_esett_Indiaban_csodaval_hataros_modon_tulelte","timestamp":"2018. november. 23. 10:55","title":"Egy baba a vonat alá esett Indiában, csodával határos módon túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. Hogy hogyan? Erről olvashat cikkünkben.","shortLead":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi...","id":"20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc759e-8057-419c-9594-dffd8c64a94e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","timestamp":"2018. november. 22. 19:31","title":"Egy magyar vállalkozózseni, aki jobb pezsgőt csinált, mint az addig ismert franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz verseknek is meghatározó eleme lesz a zene.","shortLead":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz...","id":"20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145236e-d550-453f-867c-21172c5841dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","timestamp":"2018. november. 22. 10:35","title":"Rossz versek: videóklip készült a film zenéjének első dalához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi Oktatási Stúdióban tanít, valamint a WMN-re és a Recorder magazinba ír. Különös ismertetőjegye a foci (és a futballfotózás), az opera és a bulldogok iránti rajongása, első könyve pedig május elején jelent meg Belemenés címmel. Hogy, hogy nem, egy focikönyvvel van dolgunk – persze ez nem ilyen egyszerű.



","shortLead":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi...","id":"20181123_Olyat_ad_amit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b066be-47a7-4304-872e-03299483f20d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181123_Olyat_ad_amit","timestamp":"2018. november. 23. 19:30","title":"„Olyat ad, amit máshonnan nem kapok meg” – Interjú Csepelyi Adrienn-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről visszatérve többször megjelent egy budapesti étteremben. ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről...","id":"20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0673d1a-72d8-4b6c-b5a5-cd0f519e4fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","timestamp":"2018. november. 22. 19:05","title":"Betelt a pohár: újra elrendelték M. Richárd letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke.","shortLead":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom...","id":"20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80de7-6259-4147-a1b2-a66fbbf6e39c","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Toroczkai László a szegedi bérgyilkosnővel hirdeti a chipsgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]