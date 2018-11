Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány már több Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről írt alá megállapodást a felsőoktatási törvénynek megfelelően, egyedül a CEU körül folyik a hisztériakeltés, mert a \"Soros-egyetem\" abban érdekelt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel.","shortLead":"A kormány már több Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről írt alá megállapodást a felsőoktatási törvénynek...","id":"20181124_A_kulugy_hiszteriakeltessel_vadolja_a_CEUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca2275f-0322-4d67-a19d-b627707f2b99","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_A_kulugy_hiszteriakeltessel_vadolja_a_CEUt","timestamp":"2018. november. 24. 13:52","title":"Hisztériakeltéssel vádolja a CEU-t a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett sokat a Megbízható Cég tanúsítvány, hiába kértek el nagy pénzeket a vállalkozásoktól ezért.","shortLead":"Nem jelentett sokat a Megbízható Cég tanúsítvány, hiába kértek el nagy pénzeket a vállalkozásoktól ezért.","id":"20181126_Tizezernel_is_tobb_ceget_csaptak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb50f5e-fa85-431d-8870-5876d1ee6ea8","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Tizezernel_is_tobb_ceget_csaptak_be","timestamp":"2018. november. 26. 10:46","title":"Tízezernél is több céget csaptak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2fc047-3a5f-4572-8614-e3dd58f8822f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban viszont nagyon közel került hozzá.","shortLead":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban...","id":"20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f2fc047-3a5f-4572-8614-e3dd58f8822f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560355d-d35c-4387-816c-57e7c188b5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","timestamp":"2018. november. 26. 11:58","title":"Az aranynál is drágább lehet ez a nemesfém, hála az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában. Kiderült, itt éppen fordított a helyzet, mint máshol a világban.","shortLead":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában...","id":"20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635ebd9-4406-493f-a7c3-3470eca71010","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","timestamp":"2018. november. 26. 11:03","title":"Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági rendezvényén, a Cipősdoboz gálán. A hatszoros karate-világbajnok és akciósztár elmesélte, hogy ismerkedett meg annak idején Bruce Lee-vel, a színpadon megmutatta a pusztakezes fojtófogást, és még egy titkot is elárult a magyar közönségnek. Kiderült: Chuck Norris is emberből van.","shortLead":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris...","id":"20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce33c4a6-07f6-48bf-858b-e60a35096194","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","timestamp":"2018. november. 25. 12:30","title":"Chuck Norris is emberből van, de azért megmutatta a fojtófogást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","shortLead":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","id":"20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb500e7-3704-42e8-8e0d-f150e2b7d6a9","keywords":null,"link":"/sport/20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 26. 11:01","title":"Fucsovics nem áll meg: már a 36. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea91f0d0-5f22-441d-b6ec-68d8da2431bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első eset, hogy magyar parlamenti képviselőt választottak a Parlamenti Közgyűlésben frakcióvezetőnek.","shortLead":"Ez az első eset, hogy magyar parlamenti képviselőt választottak a Parlamenti Közgyűlésben frakcióvezetőnek.","id":"20181125_A_NATOban_vezeti_a_baloldali_frakciot_Mesterhazy_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea91f0d0-5f22-441d-b6ec-68d8da2431bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89821f-31de-42bf-9f03-76979dd13f24","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_A_NATOban_vezeti_a_baloldali_frakciot_Mesterhazy_Attila","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"A NATO-ban vezeti a baloldali frakciót Mesterházy Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","shortLead":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","id":"20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538af60-7b7a-469f-b845-34973ceb2c37","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2018. november. 24. 20:18","title":"Mesés maffiavagyont foglalnak le az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]