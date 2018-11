Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"443f2502-7a81-42dc-82af-6c97135382c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra érett újdonsággal egy feltöltéssel ideális esetben több mint 300 kilométeres távolság tehető meg.","shortLead":"A sorozatgyártásra érett újdonsággal egy feltöltéssel ideális esetben több mint 300 kilométeres távolság tehető meg.","id":"20181126_villany_divatterepjaro_itt_az_elso_tisztan_elektromos_honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=443f2502-7a81-42dc-82af-6c97135382c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386cec84-3523-4158-aa94-9921923be385","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_villany_divatterepjaro_itt_az_elso_tisztan_elektromos_honda","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Villany-divat terepjáró: itt az első tisztán elektromos Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","shortLead":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","id":"20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d17d9-3405-4fda-bbfd-1b7faa59f6e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","timestamp":"2018. november. 27. 13:21","title":"Össznépi szavazással választották meg a Seat csúcsmodelljének nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt kinevették a parlamentben, majd Jakab Péter lókupecnek nevezte, amiért kizárták az ülésről.","shortLead":"A miniszterelnököt kinevették a parlamentben, majd Jakab Péter lókupecnek nevezte, amiért kizárták az ülésről.","id":"20181126_Kinevettek_Orbant_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2deeb91-8faa-458f-962b-67ff76caac95","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kinevettek_Orbant_a_Parlamentben","timestamp":"2018. november. 26. 16:53","title":"Orbán: Az alkotmány tiltja a koronázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","shortLead":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","id":"20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebc3228-d523-48f6-87a4-34bd30142653","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","timestamp":"2018. november. 27. 11:05","title":"Lemond a szlovák külügyminiszter, ha hazája nem csatlakozik az ENSZ-paktumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha túl hosszú ideje hajtjuk magunkat, talán észre sem vesszük a bajt - csak amikor már késő. Tanuljuk meg felismerni a kiégés jeleit, és vigyázzunk magunkra!","shortLead":"Ha túl hosszú ideje hajtjuk magunkat, talán észre sem vesszük a bajt - csak amikor már késő. Tanuljuk meg felismerni...","id":"20181125_Mik_a_kieges_jelei_Es_hogyan_kerulhetjuk_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2dc4d-0922-4fee-85e5-f3e05cb4a263","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181125_Mik_a_kieges_jelei_Es_hogyan_kerulhetjuk_el","timestamp":"2018. november. 25. 19:15","title":"Mik a kiégés jelei? És hogyan kerülhetjük el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az eredeti teóriát vesszük, akkor fegyveres katonák őrzik a Föld szélét, nehogy átlépjünk rajta. Van azonban még egy ennél is sokkal viccesebb magyarázat.","shortLead":"Ha az eredeti teóriát vesszük, akkor fegyveres katonák őrzik a Föld szélét, nehogy átlépjünk rajta. Van azonban még...","id":"20181126_laposfold_hivok_milyen_alaku_a_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799875ed-4b59-42a9-9ac5-1d5ca0d752d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_laposfold_hivok_milyen_alaku_a_fold","timestamp":"2018. november. 26. 09:03","title":"Ez a lapos Földben hívők válasza arra, miért nem esünk le a Föld széléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]