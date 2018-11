Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","shortLead":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","id":"20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0662f277-a7b8-47ab-91c6-5c6de782b43c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","timestamp":"2018. november. 26. 05:37","title":"Hadiállapot bevezetését javasolja az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség egyik esetben sem szabott ki büntetést, mert miután hozzájuk került az ügy, rejtélyes módon minden megrendelt termék megérkezett a vásárlókhoz.","shortLead":"A rendőrség egyik esetben sem szabott ki büntetést, mert miután hozzájuk került az ügy, rejtélyes módon minden...","id":"20181127_Negyen_is_feljelentettek_a_magyar_webshopot_de_meg_mindig_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29120ab1-7fea-4537-9b44-76031e783150","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Negyen_is_feljelentettek_a_magyar_webshopot_de_meg_mindig_mukodik","timestamp":"2018. november. 27. 07:12","title":"Négyen is feljelentették a magyar webshopot, de még mindig működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyén, az otthonról hozott ételt eszi az irodai dolgozók többsége. 