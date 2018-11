Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer és ezer dolognak kellett teljesülnie ahhoz, hogy a NASA InSight nevű űrszondája hétfőn landolni tudjon a Mars felszínén. Mutatjuk, hogyan nézhetett ez ki a gyakorlatban.","shortLead":"Ezer és ezer dolognak kellett teljesülnie ahhoz, hogy a NASA InSight nevű űrszondája hétfőn landolni tudjon a Mars...","id":"20181126_nasa_mars_insight_urszonda_robotgeologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544db593-e2b5-4c54-b30d-6df78beb5430","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_nasa_mars_insight_urszonda_robotgeologus","timestamp":"2018. november. 27. 08:03","title":"Nézze csak: így landolhatott a Marson az InSight, a NASA robotgeológusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz év szabadságvesztést is kaphatnak.","shortLead":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz...","id":"20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1ba70-5f62-46e7-927c-154481fcec04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2018. november. 27. 10:57","title":"Használt autókkal csaló bűnszervezetre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszéknek kellene megvizsgálnia, hogy mennyibe került a bukott macedón miniszterelnök szöktetése, és ki hagyta jóvá azt.","shortLead":"Az Állami Számvevőszéknek kellene megvizsgálnia, hogy mennyibe került a bukott macedón miniszterelnök szöktetése, és ki...","id":"20181126_Magyarazatot_ker_a_DK_mibol_fizettek_Gruevszki_szokteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ef645-e865-4e2c-aa5e-c8ff41ce2506","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Magyarazatot_ker_a_DK_mibol_fizettek_Gruevszki_szokteteset","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Magyarázatot kér a DK, miből fizették Gruevszki szöktetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ffd0ed-1b09-4f93-a939-fbc52d5e2a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. ","shortLead":"A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. ","id":"20181126_Noket_szolitott_le_es_elottuk_onkielegitett_a_pecsi_szatir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ffd0ed-1b09-4f93-a939-fbc52d5e2a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beff9def-dbb3-4482-9dd8-1c67f2722a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Noket_szolitott_le_es_elottuk_onkielegitett_a_pecsi_szatir","timestamp":"2018. november. 26. 14:54","title":"Nőket szólított le és előttük önkielégített a pécsi szatír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió által finanszírozott EcoSwing nevű projektnek köszönhetően közel 60 százalékkal lehet olcsóbb a szélturbinák előállítása, ez pedig a szélenergia árára is komoly hatást gyakorol majd.","shortLead":"Az Európai Unió által finanszírozott EcoSwing nevű projektnek köszönhetően közel 60 százalékkal lehet olcsóbb...","id":"20181127_szelenergia_ecoswing_olcso_energia_szeleromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a396f8c1-1a58-4a97-babf-fb20a3684b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_szelenergia_ecoswing_olcso_energia_szeleromu","timestamp":"2018. november. 27. 12:03","title":"Az igazi rezsicsökkentés: minden eddiginél olcsóbb lehet a szélenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez – vette észre a Portfolio.hu.","shortLead":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez –...","id":"20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c604e5-84df-4771-b1ea-d5f2a1d04673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","timestamp":"2018. november. 25. 20:59","title":"Tőzsdére készül Leonardo DiCaprio vegán burgeres cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e61afbf-5032-4697-a636-eb9cd791390a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gérald Darmanin, a közkiadásokat felügyelő miniszter a sárgamellényesek tiltakozása közepette a Sorbonne diákjaival találkozott egy kötetlen vitaesten. Igyekezett „jófejnek” mutatkozni. Nem sikerült.","shortLead":"Gérald Darmanin, a közkiadásokat felügyelő miniszter a sárgamellényesek tiltakozása közepette a Sorbonne diákjaival...","id":"20181126_Jofej_probalt_lenni_de_nagyon_mellenyult_szetalaztak_Macron_miniszteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e61afbf-5032-4697-a636-eb9cd791390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9b93df-7323-41ac-b664-56ea524621b9","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Jofej_probalt_lenni_de_nagyon_mellenyult_szetalaztak_Macron_miniszteret","timestamp":"2018. november. 26. 14:10","title":"Jófej próbált lenni, de nagyon mellényúlt, szétalázták Macron miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]