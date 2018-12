Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai haditengerészet.\r

","shortLead":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai...","id":"20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1110b23-8e19-4a2f-a161-5e04d2c65384","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","timestamp":"2018. december. 02. 10:22","title":"Bahreinben meghalt az ötödik amerikai flotta parancsnoka, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4301ceb5-7963-4eca-921f-59050ce945f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg indított pert az éjszakai járatok utasszámáért. ","shortLead":"A Közlekedő Tömeg indított pert az éjszakai járatok utasszámáért. ","id":"20181201_Pert_vesztett_a_BKK_ki_kell_adnia_az_ejszakai_buszok_adatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4301ceb5-7963-4eca-921f-59050ce945f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca1db2-8639-4d35-a744-06fa1a0efba1","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Pert_vesztett_a_BKK_ki_kell_adnia_az_ejszakai_buszok_adatait","timestamp":"2018. december. 01. 18:13","title":"Pert vesztett a BKK, ki kell adnia az éjszakai buszok adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","shortLead":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","id":"20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9aa00a-8675-47f3-b8e4-8fff961fdc36","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2018. december. 01. 16:07","title":"Komoly feladatot kapott a Törvényszéken az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","shortLead":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","id":"20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd17f94-d8e4-49d6-95ef-4bebd4dd9bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:03","title":"Nézze meg: két új fotót küldött haza a Marson dolgozó InSight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a9616-da9d-4bd1-b540-35c33d924ab3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a Toldi-filmről volt szó. ","shortLead":"Nem csak a Toldi-filmről volt szó. ","id":"20181201_Nyilatkozathaboru_Palfi_Gyorgy_elmondta_milyen_terveit_dobta_vissza_a_filmalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902a9616-da9d-4bd1-b540-35c33d924ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4d7ca-f01a-4e6e-8d6a-3bb8bcdf6ac7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Nyilatkozathaboru_Palfi_Gyorgy_elmondta_milyen_terveit_dobta_vissza_a_filmalap","timestamp":"2018. december. 01. 21:03","title":"Nyilatkozatháború: Pálfi György elmondta, milyen terveit dobta vissza a filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós Alexander Gerst pedig rögtön ki is próbálta.","shortLead":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós...","id":"20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dabe0e-d5ef-437d-b495-4e538eaaa612","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Videó: Így működik a repülő mesterséges intelligencia, amit felküldtek az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","shortLead":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","id":"20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f286ee-7772-4312-935a-62c9bb4aa020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","timestamp":"2018. december. 02. 17:03","title":"Elérte a napi ezret a Tesla Model 3 típusának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","shortLead":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","id":"20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0745984-8a98-494d-a70f-31a461a00205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","timestamp":"2018. december. 03. 13:48","title":"Milliárdok ütik a babakötvényesek markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]