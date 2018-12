Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b13c69-8b0e-490a-b8bf-0f57d50797b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a kormány azt üzente, aki nem áll be a sorba, annak mennie kell. ","shortLead":"A párt szerint a kormány azt üzente, aki nem áll be a sorba, annak mennie kell. ","id":"20181203_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Momentum_a_CEUra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b13c69-8b0e-490a-b8bf-0f57d50797b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286ebf5c-ab10-4aca-aa88-f960cf79a54f","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Momentum_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 03. 13:30","title":"Gyertyagyújtással emlékezik a Momentum a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","shortLead":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","id":"20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57a4ac-32d5-4dee-9017-6f1658ada6a4","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","timestamp":"2018. december. 03. 11:18","title":"Egy Borgiától képeslapot karácsonyra? Persze, akár háromfélét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","shortLead":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","id":"20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9778cd7-0910-47ff-a56d-c70e32fc7522","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","timestamp":"2018. december. 02. 12:06","title":"Újabb magyar filmes diadal: fődíjat nyert a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod:)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás segíthet jobban megérteni a csillagok fejlődésének folyamatát.","shortLead":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás...","id":"20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f922c1-3229-435d-b44d-eeff54a77a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","timestamp":"2018. december. 02. 21:33","title":"9 év kellett hozzá, de sikerült: megmérték a valaha kibocsátott összes csillagfény mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0a6121-5047-4e17-85c1-794e59d7b95b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes források szerint 25 ezren vonultak vasárnap a georgiai főváros, Tbiliszi utcáira, hogy az e heti elnökválasztás eredménye ellen tüntessenek. Az EBESZ szerint az állami forrásokkal visszaéltek a kampányban, és \"az egyik oldal jogosulatlan előnyt élvezett\".","shortLead":"Egyes források szerint 25 ezren vonultak vasárnap a georgiai főváros, Tbiliszi utcáira, hogy az e heti elnökválasztás...","id":"20181202_Ezrek_tuntettek_a_georgiai_fovarosban_az_elnokvalasztasok_eredmenye_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a6121-5047-4e17-85c1-794e59d7b95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21ee377-3ade-401a-9199-ee532f787451","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Ezrek_tuntettek_a_georgiai_fovarosban_az_elnokvalasztasok_eredmenye_ellen","timestamp":"2018. december. 02. 20:15","title":"Ezrek tüntettek a georgiai fővárosban az elnökválasztások eredménye ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre. Budapesten nem egységes a bérleti díj- írja az atv.hu a Heti Napló riportja alapján.","shortLead":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre...","id":"20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bf1af1-9b6b-483d-9252-3a501e667bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","timestamp":"2018. december. 02. 11:00","title":"Karácsonyi vásár Bécsben és a budapesti Vörösmarty téren: melyik a drágább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]