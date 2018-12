Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82479fd9-7ab5-4476-8ff9-916d24dde78f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az International Property Awards történetében ez az első alkalom, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végez kategóriájában.","shortLead":"Az International Property Awards történetében ez az első alkalom, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végez...","id":"20181204_A_vilag_legjobb_kozepuletenek_valasztottak_a_Neprajzi_Muzeum_uj_epuletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82479fd9-7ab5-4476-8ff9-916d24dde78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea78da19-5996-4244-8849-90f9b01058ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_vilag_legjobb_kozepuletenek_valasztottak_a_Neprajzi_Muzeum_uj_epuletet","timestamp":"2018. december. 04. 09:43","title":"A világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeum új épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","shortLead":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","id":"20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fce55e-6c79-493f-8e60-548c5722740e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","timestamp":"2018. december. 03. 17:03","title":"Lecseréli a Microsoft az Office jól ismert ikonjait, mutatjuk az újakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","shortLead":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","id":"20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9778cd7-0910-47ff-a56d-c70e32fc7522","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","timestamp":"2018. december. 02. 12:06","title":"Újabb magyar filmes diadal: fődíjat nyert a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod:)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","shortLead":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","id":"20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb690df-9299-48d3-b1c6-9fb238c34810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","timestamp":"2018. december. 03. 13:56","title":"Drágák lettek a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","shortLead":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","id":"20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1614ea-ba54-4279-8332-fca07289e40a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","timestamp":"2018. december. 03. 12:57","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6988455-28c1-4f39-a7c4-5fd08cb188e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap korábban a miniszterelnököt, Simicska Lajost és Soros Györgyöt is az Európa sorsát meghatározó emberek közé választotta.","shortLead":"A lap korábban a miniszterelnököt, Simicska Lajost és Soros Györgyöt is az Európa sorsát meghatározó emberek közé...","id":"20181204_politico_28_2019_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6988455-28c1-4f39-a7c4-5fd08cb188e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7d092-0277-42fb-a0ad-025067f3825a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_politico_28_2019_lista","timestamp":"2018. december. 04. 06:00","title":"Orbán \"legfőbb ellenfele\" 2019 meghatározó személyiségei között a Politico listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","shortLead":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","id":"20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58987fae-8e78-48da-896d-e292a99e5bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","timestamp":"2018. december. 03. 21:18","title":"Erdogan: egy műanyag zacskóval fojtották meg Hasogdzsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3f4439-0d86-48e1-88d7-eded53c2075c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság tavaly decemberben azt ígérte, elsőbbséggel kezeli a CEU ügyét, de még napirendre sem vette azt.","shortLead":"Az Európai Bíróság tavaly decemberben azt ígérte, elsőbbséggel kezeli a CEU ügyét, de még napirendre sem vette azt.","id":"20181203_CEU_Brusszel_surgette_az_Europai_Birosagot_de_kicsusztak_a_hataridobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc3f4439-0d86-48e1-88d7-eded53c2075c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd8bc99-5078-4c8d-8b01-e6d7f6c6d275","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_CEU_Brusszel_surgette_az_Europai_Birosagot_de_kicsusztak_a_hataridobol","timestamp":"2018. december. 03. 18:11","title":"CEU: Brüsszel sürgette az Európai Bíróságot, de kicsúsztak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]