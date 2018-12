Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök fogták el a román párt. ","shortLead":"A rendőrök fogták el a román párt. ","id":"20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dbfca0-f45a-40a6-a4c6-7542a358bd57","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2018. december. 05. 09:51","title":"Siketnémának tettették magukat a kamu adománygyűjtők a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.

","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181203_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Balla_Gyorgyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec8af0-33d5-4fd7-bdc4-29439aa7c9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Balla_Gyorgyi","timestamp":"2018. december. 03. 17:00","title":"\"Ha mindenki ugyanazt írja, abban mi a sajtószabadság?\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Balla Györgyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","shortLead":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","id":"20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c1484-c97f-4e2c-813a-053b9d93e4f1","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 04. 14:23","title":"Münchenben áll Európa legdrágább karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ac3de-f51f-4e1f-8fd5-5854c056f3c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Elvis és Johnny Cash stúdiójában dolgozhat a magyar zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","shortLead":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","id":"20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd060e-75d4-4314-8412-96cabf36218b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:20","title":"Kártérítési pert indíthat a CEU a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az amerikai kormány csalódott.","shortLead":"A CEU vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az amerikai kormány csalódott.","id":"20181203_Visszafogott_kozlemenyt_adott_ki_az_USA_kovetsege_a_CEU_tavozasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2befdcf-caab-4c82-84da-ffef3c4afe51","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Visszafogott_kozlemenyt_adott_ki_az_USA_kovetsege_a_CEU_tavozasarol","timestamp":"2018. december. 03. 16:37","title":"Visszafogott közleményt adott ki az amerikai külügy a CEU távozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","shortLead":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","id":"20181204_A_harang_ertunk_szol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a32acc-9e72-43b8-a55d-fcfd1ec4d124","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_harang_ertunk_szol","timestamp":"2018. december. 04. 09:30","title":"Gomperz: CEU – a harang értünk szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]