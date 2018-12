Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le, most a parlamentet is otthagyja.","shortLead":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le...","id":"20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce1225-ea1d-47ef-8fab-661e29d2216c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","timestamp":"2018. december. 03. 12:24","title":"Lemond a zsidózó Szávay István a képviselőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","shortLead":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","id":"20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10735f7d-4aa2-4d22-b284-142743f7b2e3","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","timestamp":"2018. december. 03. 20:39","title":"Az UEFA elkaszálta a spanyol-marokkói vébépályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon. Francis R. Fannon előadása után Elena Burmistrova, a Gazprom Export vezérigazgatója is erős üzenetet fogalmazott meg.","shortLead":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon...","id":"20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38fb1e-e77b-492b-a0e7-13ce603e5194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","timestamp":"2018. december. 03. 16:42","title":"Magyar ember gázzal fűt és főz, az oroszoké itt van, Amerika a magáét ajánlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig csak Galaxy F-ként hivatkozott a szakma a Samsung összehajtható telefonjára. A jelek szerint tényleg ez lesz a mobil nevének kezdőbetűje.","shortLead":"Sokáig csak Galaxy F-ként hivatkozott a szakma a Samsung összehajtható telefonjára. A jelek szerint tényleg ez lesz...","id":"20181204_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e808f09-8f23-4420-aeb9-6d038cc55882","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. december. 04. 12:03","title":"Úgy tűnik, a Samsung megtalálta a nevet az összehajtható telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","shortLead":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","id":"20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc86e49-6367-455a-9c2f-aabd124c4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","timestamp":"2018. december. 05. 10:03","title":"Köszönjön most rá a Google asszisztensére, a Télapó fog válaszolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","id":"20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e123a-a33a-4bd7-b453-2b5bf7f9d75a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","timestamp":"2018. december. 04. 10:37","title":"A NAV 105 milliós fogása: illegális cigarettaraktárat kapcsoltak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolondnak nevezte Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó az amerikai elnököt, amiért kilépett a párizsi klímavédelmi egyezményből.","shortLead":"Bolondnak nevezte Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó az amerikai elnököt, amiért kilépett a párizsi...","id":"20181204_arnold_schwarzenegger_donald_trump_klimavedelmi_egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c8616a-9eea-4369-bdb4-027d61a7ab40","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_arnold_schwarzenegger_donald_trump_klimavedelmi_egyezmeny","timestamp":"2018. december. 04. 09:23","title":"Schwarzenegger szerint Trump bolond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]