[{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják baktérium által okozott fertőzés kialakulását. ","shortLead":"A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják...","id":"20181208_bakteriumok_fertozokepessege_gatlo_szenhidrat_debreceni_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ce74b1-e7a5-4b1e-87b1-5930c2590865","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_bakteriumok_fertozokepessege_gatlo_szenhidrat_debreceni_egyetem","timestamp":"2018. december. 07. 14:03","title":"A laborban már működik a debreceni csodaszer, ami meggátolja a baktériumok fertőzőképességét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756062fe-173e-408f-a99d-64cb61e8b524","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","timestamp":"2018. december. 06. 07:49","title":"Autóval ütközött a személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3a7f96-4e81-438a-b48e-15bb6da70fb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útmutatót tett közzé a brit kormány arról, mi történik 2019. március 29-e után.","shortLead":"Útmutatót tett közzé a brit kormány arról, mi történik 2019. március 29-e után.","id":"20181206_A_magyarok_is_rosszul_jarnak_ha_megallapodas_nelkul_lesz_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3a7f96-4e81-438a-b48e-15bb6da70fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b061d63-6673-4290-bdb4-91087a8f8e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_magyarok_is_rosszul_jarnak_ha_megallapodas_nelkul_lesz_Brexit","timestamp":"2018. december. 06. 15:58","title":"A kint élő magyarok is rosszul járnak, ha megállapodás nélkül lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdbf6c-8bf1-4975-b0ae-88235ac650bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer dollárt ajánlottak neki, ha egy bizonyos jelöltre szavaz a 2018-as foci-vb helyszínének kiválasztásakor.","shortLead":"Több százezer dollárt ajánlottak neki, ha egy bizonyos jelöltre szavaz a 2018-as foci-vb helyszínének kiválasztásakor.","id":"20181205_Megvesztegettek_de_vegul_hoppon_maradt_a_FIFA_korrupt_bizottsagi_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdbf6c-8bf1-4975-b0ae-88235ac650bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f0d3b-1a67-4ac5-aad4-a42e9f8f90cf","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Megvesztegettek_de_vegul_hoppon_maradt_a_FIFA_korrupt_bizottsagi_tagja","timestamp":"2018. december. 05. 16:28","title":"Megvesztegették, de végül hoppon maradt a FIFA korrupt bizottsági tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett a manapság nagyon kedvelt battle royale módot is megkapta.","shortLead":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett...","id":"20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9b5df-9134-42e6-8783-2dadbde3b225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","timestamp":"2018. december. 07. 11:33","title":"Teljesen ingyen letölthető az egyik legjobb Counter-Strike, sőt egy új játékmód is jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: Elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","shortLead":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","id":"20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aaede9-b033-4e79-b4d1-661d9c26823c","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 05. 18:37","title":"Robbanás történt egy olasz benzinkúton, ketten meghaltak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket a Földközi-tengerből.","shortLead":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket...","id":"20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4160a-7287-448e-bc2d-8da5f1477a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. december. 07. 07:35","title":"Kénytelen volt felhagyni tevékenységével az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]