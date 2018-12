Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84684fcb-3673-4a54-9cb3-fa9814f73d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szükség is van rájuk.","id":"20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5654bd-ab24-4da1-a4a2-b673026397f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Cseh energetikai óriás szórná meg gyorstöltőkkel Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2176d825-9003-4b1c-adfb-cbac26443de7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A fesztivál közzétette a biztos fellépők listáját.","shortLead":"A fesztivál közzétette a biztos fellépők listáját.","id":"20181207_Balaton_Sound_Marshmello_Armin_van_Buuren_Dj_Snake_is_fellep_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2176d825-9003-4b1c-adfb-cbac26443de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdbc08a-3b12-46f5-877b-74a47d83fc71","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Balaton_Sound_Marshmello_Armin_van_Buuren_Dj_Snake_is_fellep_jovore","timestamp":"2018. december. 07. 12:02","title":"Balaton Sound: Marshmello, Armin van Buuren, Dj Snake is fellép jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]