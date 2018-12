Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","shortLead":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","id":"20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dce859-3919-47bb-9a4c-025597ed6772","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 20:49","title":"Kormányzat: A print médiakultúra megmentése érdekében kellett átminősíteni a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem vizsgálhatja.","shortLead":"Mert nem vizsgálhatja.","id":"20181206_Ennyi_volt_nem_vizsgalja_a_GVH_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01993d65-e3fe-415b-81f7-40506b325b8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Ennyi_volt_nem_vizsgalja_a_GVH_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 06. 15:42","title":"Ennyi volt: nem vizsgálja a GVH a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberi jogi ügyvéd szerint Donald Trump negatív hatása több autokrata rezsimben, köztük Észak-Koreában és Magyarországban is érzékelhető.","shortLead":"Az emberi jogi ügyvéd szerint Donald Trump negatív hatása több autokrata rezsimben, köztük Észak-Koreában és...","id":"20181207_amal_clooney_ensz_eszak_korea_diktatura_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c15c6a-57c9-412b-a423-10f97217b098","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_amal_clooney_ensz_eszak_korea_diktatura_magyarorszag","timestamp":"2018. december. 07. 06:12","title":"George Clooney felesége Észak-Koreához hasonlította Magyarországot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. 