[{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé kell esőre is számítani. ","shortLead":"Többfelé kell esőre is számítani. ","id":"20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16465d39-5693-4050-829d-1156df23afe8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:30","title":"Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1471680a-b887-47d0-b69c-5eb8558cc075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jádezöld Nyuszi után érkezik a második kínai holdjáró, selyemhernyókkal.","shortLead":"A Jádezöld Nyuszi után érkezik a második kínai holdjáró, selyemhernyókkal.","id":"20181208_Kina_krumplit_fog_termeszteni_a_Hold_arnyekos_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1471680a-b887-47d0-b69c-5eb8558cc075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d8d5ed-ce53-45f2-881a-51b828442804","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_Kina_krumplit_fog_termeszteni_a_Hold_arnyekos_oldalan","timestamp":"2018. december. 08. 10:21","title":"Kína krumplit fog termeszteni a Hold árnyékos oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44522d69-d9fd-4a0a-a688-ec766daf867d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis a böngészőpiacon feladta a harcot, és Chromiumra cseréli a nyomorúságos Edge-et.","shortLead":"Legalábbis a böngészőpiacon feladta a harcot, és Chromiumra cseréli a nyomorúságos Edge-et.","id":"20181208_Megadta_magat_a_Microsoft_a_Googlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44522d69-d9fd-4a0a-a688-ec766daf867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2371fc87-acdc-4d1c-9f23-be82d6c960f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_Megadta_magat_a_Microsoft_a_Googlenek","timestamp":"2018. december. 08. 11:22","title":"Megadta magát a Microsoft a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec5cb48-4597-4aa1-ac95-fc1338b17aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 8-as főúton frontálisan ment egymásba két autó.","shortLead":"A 8-as főúton frontálisan ment egymásba két autó.","id":"20181209_Brutalis_baleset_Veszpremnel_ket_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec5cb48-4597-4aa1-ac95-fc1338b17aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2c399b-319e-4e57-8f65-697e8dcb4956","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Brutalis_baleset_Veszpremnel_ket_halott","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Brutális baleset Veszprémnél, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c5e48-3650-41a5-ba3c-779a819b4a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra, estére és szombat reggelre az ország északkeleti felében ónos eső miatt, szombat reggelre a Közép-Dunántúlon viharos, akár 65 km / órás szél miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ.","shortLead":"Péntek délutánra, estére és szombat reggelre az ország északkeleti felében ónos eső miatt, szombat reggelre...","id":"20181207_Onos_eso_viharos_szel_is_johet_szombat_reggelig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36c5e48-3650-41a5-ba3c-779a819b4a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dafc04-933e-4937-9a3c-233fc45abe83","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Onos_eso_viharos_szel_is_johet_szombat_reggelig","timestamp":"2018. december. 07. 16:14","title":"Itt a figyelmeztetés: ónos eső, viharos szél is jöhet szombat reggelig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati eredményeit, amely szerint mintegy 2800 európai helység, köztük 106 magyar település létesíthet ingyenes wifi-hozzáférési pontokat.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati eredményeit, amely szerint mintegy 2800...","id":"20181207_106_magyar_telepulesen_telepitenek_ingyen_wifit_unios_forrasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454d0733-d1bb-4a2a-b9bf-9d4361c5f6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_106_magyar_telepulesen_telepitenek_ingyen_wifit_unios_forrasbol","timestamp":"2018. december. 07. 15:57","title":"106 magyar településen építenek ki ingyenwifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b066cb-6a52-408e-85c7-5914ef417abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik a rendezvény. ","shortLead":"2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik...","id":"20181207_A_budapesti_Bauhaus_hazakat_nyitna_meg_jovore_a_Budapest100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b066cb-6a52-408e-85c7-5914ef417abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c499f1d6-5e37-403d-a215-000a876ad831","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_budapesti_Bauhaus_hazakat_nyitna_meg_jovore_a_Budapest100","timestamp":"2018. december. 07. 17:43","title":"A budapesti Bauhaus házakat nyitná meg jövőre a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A vegán az új bio – a 2018-as év táplálkozási trendje azonban nem állt meg az élelmiszerboltok kínálatában. A húsmentes étrend térnyerése komolyan átrendezheti a gazdaságot is, már ha nem jön egy újabb divat.","shortLead":"A vegán az új bio – a 2018-as év táplálkozási trendje azonban nem állt meg az élelmiszerboltok kínálatában. A húsmentes...","id":"20181207_Nem_csak_trend_egyre_nagyobb_uzlet_is_a_husmentes_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33333c29-c200-4802-9b99-c9b49b43ba71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nem_csak_trend_egyre_nagyobb_uzlet_is_a_husmentes_elet","timestamp":"2018. december. 07. 18:12","title":"Nemcsak trend, de egyre nagyobb üzlet is a húsmentes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]